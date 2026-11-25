La bancada de oposición de las comisiones económicas del Congreso presentó una ponencia alternativa a la ley de rescate económico. La propuesta apunta a recaudar $18,1 billones y cambiar la distribución de las cargas tributarias.
Según explicó Santiago Osorio, representante a la Cámara por la Alianza Verde, con esto la iniciativa busca evitar que el peso del ajuste fiscal recaiga sobre los ciudadanos de menores ingresos.
“No van a ser los estratos 1, 2 y 3, ni la clase media, la que de cierta manera asuma la responsabilidad de pagar con su salario, el pueblo trabajador con su salario, los derroches y la irresponsabilidad fiscal del actual gobierno”, señaló Osorio.
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En ese sentido, la ponencia busca mantener inalterados los recursos destinados al SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar. Además de mantener el impuesto al patrimonio en el umbral vigente, contrario al proyecto presentado por el Ejecutivo.
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La propuesta de la oposición también plantea eliminar el IVA a los fertilizantes y la maquinaria utilizada en las actividades agrícolas. Esto, considerando que el gravar estos insumos elevaría los costos para los campesinos, un efecto que podría trasladarse al precio final de los alimentos.
De acuerdo con el congresista, el objetivo es avanzar hacia un esquema de mayor progresividad tributaria, en el que los sectores con mayores ingresos aporten más.
Cabe recordar que la discusión en el Legislativo en torno a la ley de rescate económico comenzará el martes 1 de diciembre de 2026. Para este proyecto se radicó el mensaje de urgencia.