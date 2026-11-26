Una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella ha sido fortalecer la seguridad en Colombia, una promesa que también pasa por construir y modernizar las cárceles del país. El objetivo es ampliar los espacios para las personas privadas de la libertad, combatir el hacinamiento y, especialmente, evitar que desde estos establecimientos se sigan ordenando extorsiones y otros delitos que afectan a miles de ciudadanos.
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En medio de esos desafíos, el Gobierno puso en funcionamiento una nueva infraestructura penitenciaria en La Guajira, con capacidad proyectada para 1.722 personas y una inversión que supera los $362.974 millones.
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El nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Riohacha fue inaugurado el miércoles 25 de noviembre por el presidente Abelardo De La Espriella. La obra cuenta con 476 celdas, cerca de 36.000 metros cuadrados construidos y está ubicada en un terreno de 10 hectáreas.
La infraestructura busca ampliar los cupos disponibles en el sistema penitenciario y ofrecer mejores condiciones de custodia, atención y resocialización. Su entrega también representa la culminación de un proyecto que comenzó en 2021 y que, de acuerdo con el mandatario, permaneció detenido durante cuatro años.
Durante la inauguración, De La Espriella destacó la importancia de recuperar el control estatal de los establecimientos penitenciarios y advirtió que las cárceles no pueden convertirse en lugares desde los cuales se sigan cometiendo delitos.
“Lo que no puede suceder es que un delincuente siga dirigiendo una organización criminal desde una cárcel, desde una celda. Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones desde los cuales se ordenan extorsiones, se amenaza a ciudadanos inocentes, se planean asesinatos y, en general, se siguen cometiendo delitos”, afirmó.
Así se distribuirán los 1.722 cupos de la nueva cárcel de Riohacha
Uno de los aspectos centrales del establecimiento es su distribución interna. La capacidad proyectada contempla 1.308 cupos para hombres, 218 para población étnica y 152 para mujeres. A estos se suman 12 espacios en la Unidad de Desarrollo Infantil y 32 destinados a rancheros, para completar los 1.722 cupos anunciados.
El proyecto incorpora siete pabellones para hombres y un espacio especial para población indígena wayuu. Este último busca reconocer las particularidades culturales de las comunidades de La Guajira y ofrecer condiciones de reclusión que tengan en cuenta sus características socioculturales.
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La infraestructura también dispone de espacios para atención médica, formación, trabajo y tratamiento penitenciario. Estos servicios son importantes porque la reclusión no se limita a mantener bajo custodia a las personas: también debe permitir el desarrollo de procesos de resocialización y preparación para su eventual regreso a la sociedad.
El complejo cuenta, además, con garitas de vigilancia, puestos de guardia, áreas de control, instalaciones judiciales y dependencias administrativas. Según explicó el presidente, el diseño busca organizar la vigilancia y facilitar el control de las diferentes zonas del establecimiento.
La inversión total ascendió a $362.974 millones, incluidos los costos de construcción y de interventoría. De La Espriella pidió que los recursos destinados a la obra se traduzcan en instalaciones bien conservadas y sistemas de seguridad que funcionen correctamente: “Es una suma considerable de recursos públicos y, por eso mismo, exijo que las instalaciones reciban el mantenimiento adecuado”, señaló durante su intervención.
Una obra que comenzó en 2021 y estuvo detenida durante cuatro años
La cárcel de Riohacha no es un proyecto que haya comenzado con la actual administración. Su construcción arrancó en 2021, pero tuvo dificultades durante su ejecución y permaneció paralizada durante cuatro años, según el balance presentado por el presidente.
El avance físico reportado permite dimensionar el trabajo realizado para terminarla. Cuando comenzó el actual Gobierno, en agosto de 2026, la obra registraba un avance del 93,9 %. Para el 13 de noviembre había llegado al 97,6 %, antes de su inauguración el 25 de noviembre.
De La Espriella reconoció que el establecimiento ya tenía una inversión importante cuando llegó a la Presidencia, pero aseguró que fue necesario coordinar a las entidades nacionales y departamentales para completar los trabajos: “Gracias a Dios y por cuenta de esa voluntad política, una cárcel que estuvo parada cuatro años empieza a funcionar. Esa es la Patria Milagro: hacer lo que hay que hacer y destrabar procesos para generar este tipo de obras que le traen gran beneficio no solamente a la comunidad, sino también a los reclusos”, manifestó.
La construcción fue desarrollada con participación del Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Con su puesta en funcionamiento, el Gobierno busca ampliar la capacidad de reclusión y responder a los problemas de hacinamiento que afectan al sistema penitenciario.
Sin embargo, la entrada en operación de nuevos cupos no resuelve por sí sola todos los problemas carcelarios del país. Su efecto dependerá también de la administración del establecimiento, la disponibilidad de personal, el mantenimiento de las instalaciones y la capacidad de garantizar los servicios previstos.
Gobierno De la Espriella ordena controles para evitar extorsiones desde las cárceles
La inauguración también estuvo acompañada de anuncios relacionados con la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios. El presidente ordenó al INPEC impedir el ingreso ilegal de teléfonos celulares, investigar cómo llegan estos dispositivos a manos de los internos e identificar a los funcionarios que puedan estar facilitando su entrada.
La instrucción también involucra al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el propósito de reforzar los controles sobre teléfonos y otros equipos de comunicación utilizados ilegalmente desde las cárceles.
El mandatario hizo énfasis en que estos dispositivos pueden facilitar extorsiones, amenazas y otras actividades criminales. Por eso, pidió que las autoridades no se limiten a bloquear las líneas telefónicas, sino que también identifiquen las formas en que las personas privadas de la libertad consiguen mantener comunicaciones ilegales.
Las cifras presentadas por el presidente muestran un aumento en las medidas de bloqueo. Entre septiembre y octubre de 2026, las líneas telefónicas bloqueadas por los operadores pasaron de 593 a 974, un incremento del 64,2 %.
En el mismo periodo, los dispositivos celulares bloqueados mediante su identificación electrónica, conocida como IMEI, aumentaron de 538 a 738, lo que representa un crecimiento del 37,1 %.
El IMEI es un número de identificación propio de cada equipo celular. Su bloqueo permite impedir que un dispositivo específico se conecte a las redes móviles, incluso si se intenta utilizar con otra tarjeta SIM.
“Estos avances son importantes, pero todavía hay mucho por hacer. He ordenado intensificar los bloqueos y comprobar que las medidas adoptadas sean suficientes. No basta con inutilizar las líneas si los delincuentes encuentran la manera de seguir comunicándose mediante otros equipos u otras formas”, afirmó De La Espriella.
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El presidente también advirtió que los funcionarios que permitan el ingreso de elementos prohibidos o colaboren con organizaciones criminales deberán responder ante la justicia. “Cualquier indicio de corrupción, por pequeño que sea, debe ser investigado y, cuando corresponda, puesto en conocimiento de la Fiscalía”, sostuvo.
Con la inauguración comienza una nueva etapa para el Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC: garantizar que el establecimiento opere de manera adecuada y que sus instalaciones se mantengan en buenas condiciones.