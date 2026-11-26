En un entorno internacional y regional caracterizado por presiones presupuestarias e incertidumbre, la economía colombiana sobresale en América Latina por la celeridad y oportunidad con la que ha empezado a tomar decisiones de consolidación fiscal.
Así lo indicó Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Itaú, quien analizó las perspectivas macroeconómicas de la región y resaltó el desempeño de Colombia, que se posiciona al frente de los países que actúan con rapidez para corregir tempranamente sus desequilibrios, en el marco del evento Macro Vision 2026.
¿Cuál es la lectura que tienen sobre la coyuntura en Colombia y los primeros meses del nuevo gobierno en comparación con otros países de la región?
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La economía colombiana viene saliendo de un ciclo donde el crecimiento se ubicó por encima de nuestras proyecciones por bastante tiempo, impulsado por una política fiscal expansiva y un ajuste relevante al salario mínimo, en medio de un escenario internacional incierto. Sin embargo, los datos del tercer trimestre confirman que la consolidación fiscal propuesta por la administración ya está en curso. Así mismo, se perciben con mayor claridad los efectos rezagados de la política monetaria contractiva, lo cual moderará el ritmo de actividad económica para permitir que la inflación converja hacia la meta.
¿Cuáles son las proyecciones sobre la convergencia de la inflación y qué riesgos ven en la negociación del salario mínimo?
Para finales de este año proyectamos que la inflación termine algo por debajo del 7 %, y para el próximo año prevemos un descenso gradual hacia niveles ligeramente por encima del 5 %. Se trata de una convergencia pausada en la que no esperamos una desaceleración abrupta de la economía. En los últimos años han predominado las sorpresas al alza en la región —como en Chile, donde estimábamos 2,8 % y terminará cerca del 5 %—. De cara al próximo año existen riesgos en ambas direcciones, donde el ajuste del salario mínimo y la evolución de los precios del petróleo serán determinantes.
¿Qué tan viable ven que el precio del petróleo Brent pueda alcanzar los US$200 por barril?
Es una gran incógnita, pero si se analiza la coyuntura, prevemos que el precio internacional del petróleo transite hacia niveles sostenidamente por debajo de los US$80 por barril para el próximo año. Las caídas recientes sugieren una resolución diplomática de los conflictos y la normalización gradual de los flujos de oferta.
¿Cómo observan la respuesta de las tasas de interés frente a la inflación y el ciclo del Banco de la República?
La política monetaria ha respondido adecuadamente al escenario inflacionario y es muy probable que el banco central ya haya alcanzado el techo de este ciclo alcista. La velocidad de eventuales recortes el próximo año dependerá de la evolución de la inflación y de la intensidad del fenómeno de El Niño, que representa un factor de cuidado tanto para la actividad como para los precios.
¿Qué expectativas de crecimiento económico manejan para Colombia?
Tras los datos recientes que muestran desaceleración, es muy probable que la economía crezca en torno al 2 % este año y mantenga un ritmo similar el próximo año. Considero que son tasas de expansión relativamente favorables si se toma en cuenta el grado de contractividad monetaria y el contexto internacional adverso que no se ha reflejado con tanta fuerza en Colombia.
¿Qué posibilidades tiene el Gobierno de corregir la senda fiscal en la actual coyuntura?
El Gobierno ha avanzado decididamente en la dirección correcta con las medidas adoptadas. Avanzar en la consolidación fiscal mediante ajustes de gasto e ingresos es desafiante, pero siempre es preferible hacerlo antes que después, ya que el costo de los ajustes es menor si se actúa de forma temprana. Además, existe un margen claro en mejorar la gestión y la tramitación de permisos (permiología) en la burocracia estatal, lo cual puede generar ganancias de productividad sin incurrir en más gasto y permitir un mayor despliegue de la inversión privada.
¿Qué tan importante es la aprobación del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso?
De acuerdo con el seguimiento que realizamos, es muy probable que el proyecto se apruebe en lo grueso tras las negociaciones y consensos del proceso democrático. Lo fundamental es que logre afianzar una senda de consolidación fiscal creíble, lo que ayudará a reducir el costo de financiamiento de la economía a plazos largos.
¿Esta postura responde a un optimismo particular o a una posición institucional de Itaú?
Más que optimismo, mi postura refleja un cierto grado de realismo. En todo el mundo, como ocurre en Francia o en el resto de América Latina, las discusiones fiscales están bajo fuerte tensión. Sin embargo, si se analiza en concreto dónde se están tomando las medidas más rápidas, Colombia se ubica en el top por reaccionar oportunamente ante un escenario complejo.
¿A qué atribuyen la volatilidad del dólar y qué tendencia prevén para la divisa en Colombia?
El comportamiento del dólar responde principalmente a la aversión al riesgo global y a las alzas de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que genera una depreciación generalizada de las monedas emergentes. Para el tipo de cambio en Colombia prevemos que se mantendrá cierta volatilidad en el corto plazo, pero una vez despejada la incertidumbre internacional, anticipamos una apreciación moderada hacia niveles en torno a los $3.400.
¿Cómo se compara el panorama de Colombia con el resto de Latinoamérica?
No hay una narrativa común en la región. En México la economía se ha visto impulsada por el desempeño sobresaliente de Estados Unidos, mientras que en Chile la expectativa cayó de 2,6 % a una contracción de 0,3 %. El elemento común sigue siendo el reto inflacionario impulsado por los precios internacionales de los combustibles.
¿Existe algún otro aspecto clave que deba considerarse en este análisis?
Es importante evitar el sesgo de mirar solo lo local. Fluctuaciones en el tipo de cambio reflejan en gran medida la visión global sobre el dólar y lo que sucede en los mercados internacionales, más que un fenómeno exclusivo o aislado de Colombia.
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