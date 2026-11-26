El mercado cambiario colombiano opera este jueves bajo la modalidad Next Day (sin negociación en el mercado spot local) debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Tras haber cerrado la sesión de ayer en $3.555, luego de una fuerte corrección desde la zona de resistencia de los $3.700, la divisa estadounidense abrió hoy con un retroceso de $21 hasta los $3.534, acompañando el respiro técnico del dólar a nivel global.
JP Tactical Trading destacó que ante el cierre del mercado spot local por el festivo estadounidense, la liquidez cambiaria de la jornada se concentrará exclusivamente en operaciones Next Day.
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La tasa de cambio ya viene de ejecutar una marcada toma de ganancias tras encontrar resistencia en el techo de los $3.700.
A escala internacional, el índice global DXY respetó exactamente el objetivo técnico trazado en los 104,4 puntos e inició una corrección moderada en busca de una nueva zona de soporte.
En América Latina, pese a este respiro, el billete verde se mantiene operando muy cerca de sus máximos de 52 semanas frente al real brasileño y el peso mexicano.
Petróleo sube con cautela hacia los US$91
Los precios internacionales del crudo registran ligeros avances en las operaciones de este jueves, extendiendo el rebote de casi un 6 % acumulado en las dos sesiones anteriores.
Mientras la referencia Brent sube un 0,36 %, ubicándose alrededor de los US$91 por barril, el WTI mantiene una trayectoria positiva acompañando la recuperación del referencial europeo.
El mercado energético evalúa el impacto de los renovados ataques contra embarcaciones comerciales e infraestructuras energéticas en Arabia Saudí, los cuales amenazan con frenar la normalización de los envíos desde el Golfo Pérsico.
La agencia británica UK Maritime Trade Operations confirmó que otros tres buques fueron impactados por proyectiles mientras transitaban hacia el este a través del Estrecho de Ormuz, sosteniendo una prima de riesgo sobre los suministros globales.
Productividad en Colombia y aranceles de EE. UU.
En el ámbito local, el DANE reveló ayer el cálculo de la Productividad Total de los Factores (PTF) correspondiente al tercer trimestre de 2026, insumo central en la mesa de concertación del salario mínimo para 2027.
La entidad reportó un crecimiento del 2,07 % en el valor agregado, explicado por una contribución de 0,84 puntos porcentuales (pp) de los servicios de capital, 1,07 pp de los servicios laborales y 0,15 pp de la PTF.
En el plano internacional, los inversionistas digieren con relativo alivio las más recientes propuestas arancelarias de Washington dirigidas a las importaciones de 14 socios comerciales (incluidos China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India y la Unión Europea), al resultar menos disruptivas de lo temido inicialmente.
En este contexto, América Latina se consolida como proveedor estratégico de insumos críticos para la electrificación y la inteligencia artificial (cobre en Chile, petróleo y gas en Vaca Muerta en Argentina, y tierras raras y energías limpias en Brasil).
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