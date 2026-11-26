El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que la construcción de la primera línea del metro enfrenta retrasos en algunas estaciones y señaló que uno de los principales retos para 2027 será recuperar el tiempo perdido.
El mandatario explicó que varias situaciones técnicas han impactado los cronogramas, entre ellas la presencia de hidrocarburos en el suelo de la estación 11 y las condiciones geológicas de la zona donde se construye la estación 16.
Sobre la estación 11, Galán indicó que se encontraron hidrocarburos en el terreno, una situación que obligó a realizar procedimientos especiales para solucionar el problema. Según el alcalde, las dificultades ya fueron resueltas y actualmente se trabaja para recuperar el tiempo que tomó atenderlas.
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En el caso de la estación 16, explicó que las características del suelo en ese sector de Bogotá obligaron a modificar los métodos constructivos en el costado oriental. Aunque los ajustes técnicos ya se realizaron, también tuvieron efectos sobre el cronograma de ejecución.
«Estamos trabajando para recuperar ese tiempo y es clave que el año entrante se recupere ese tiempo», afirmó el mandatario.
Falta de personal y subestaciones de energía, otros retos del metro
Otro de los factores que preocupa a la Alcaldía es la disponibilidad de trabajadores para avanzar en la construcción. Galán señaló que la falta de personal no es exclusiva del metro, sino que también se presenta en otras obras de infraestructura de Bogotá, como las avenidas 68 y Ciudad de Cali y la calle 13.
Frente a esta situación, indicó que se le ha solicitado al consorcio encargado de la construcción avanzar en la contratación de trabajadores. Según explicó, la empresa ha planteado que parte del personal será contratado en Colombia y otra parte llegará desde China.
A esto se suma la necesidad de acelerar la construcción de las subestaciones de energía, fundamentales para garantizar las pruebas iniciales del sistema y posteriormente la operación comercial, prevista para 2028.
Galán recordó que el contrato de construcción contempló 1.810 días de ejecución desde la firma del acta de inicio, en octubre de 2020. De acuerdo con sus cifras, para el momento de su intervención habían transcurrido cerca de 1.510 días y la obra registraba un avance aproximado del 85 %.
Esto significa que quedaban alrededor de 300 días para completar el plazo previsto y ejecutar el 15 % restante de los trabajos.
«Sobre esa base tenemos que seguir trabajando para que ese 15 % que nos falta logremos acercarnos a llegar al 100 % el año entrante como estaba contemplado», sostuvo.
Metro de Bogotá también avanza en su sistema de recaudo
El alcalde también se refirió a los preparativos para integrar el sistema de pago de la primera línea del metro con el de TransMilenio.
Explicó que actualmente TransMilenio debe estructurar y adjudicar su nuevo contrato de recaudo, teniendo en cuenta que el acuerdo vigente termina en septiembre de 2028.
Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá trabaja en la contratación de su propio sistema de recaudo. Ambos procesos deberán articularse con el sistema interoperable que está estructurando la Secretaría de Movilidad, con el propósito de permitir que los usuarios puedan utilizar los diferentes componentes del transporte público de manera integrada.
Sobre este último proyecto, Galán indicó que ya se realizó un estudio de mercado en el que participaron 15 empresas interesadas en presentar propuestas.
El mandatario señaló que los tres proyectos de recaudo representan inversiones que superarían los $25 billones y que el objetivo es garantizar la integración entre el sistema actual de transporte público y la primera línea del metro.