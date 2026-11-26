Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas avanzaron el jueves, respaldadas por la recuperación de los valores tecnológicos y la moderación de las preocupaciones en torno a las medidas comerciales de EE. UU., aunque las dudas persistentes sobre el gobierno corporativo de Nvidia siguieron pesando sobre la confianza de los inversores.
El índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI ganó un 1,3 % tras una racha de ocho sesiones consecutivas de pérdidas que había llevado al índice cerca de territorio bajista.
El índice ponderado de Taiwán ganó un 2,6 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó un 1,6 % y el Nikkei 225 de Japón subió un 1,7 %. El Hang Seng de Hong Kong escaló un 1,9 %
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,9 %, el NZX 50 de Nueva Zelanda cayó un 0,4 % y el Straits Times Index de Singapur ganó un 0,9 %.
El CSI 300 de China se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el Compuesto de Shanghái cedió un 0,03 %. El Nifty 50 de India sumó un 0,1 %, y el Compuesto de Yakarta de Indonesia subió un 0,7 %.
El Banco de Corea elevó su tipo de referencia en 25 puntos básicos hasta el 3,25 %, el nivel más alto desde octubre de 2024, tras una pausa de tres meses. La entidad revisó al alza su previsión de crecimiento para 2027 hasta el 4,1 % y su proyección para 2026 hasta el 3,9 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas protagonizaron un vigoroso rebote el jueves, impulsadas por las últimas propuestas arancelarias de EE. UU., que resultaron mucho menos dañinas de lo que se temía inicialmente, mientras que el festivo de Acción de Gracias en EE. UU. ofreció a los mercados un respiro bienvenido del castigo vinculado a la inteligencia artificial.
El índice paneuropeo Stoxx 600 avanzó un 1,5 %, El DAX alemán y el CAC 40 francés avanzaron un 1,7 % cada uno. El FTSE 100 de Londres subió un 1,4 %, mientras que el FTSE MIB italiano se revalorizó un 2,1 %.
Los operadores también aprovecharon la reducción de los volúmenes transatlánticos para recomprar valores continentales castigados, tras la fuerte caída de la sesión anterior.
Las propuestas de la Casa Blanca sobre nuevos aranceles dirigidos a 14 grandes socios comerciales —entre ellos China, Japón y la Unión Europea— no depararon sorpresas negativas para las bolsas europeas, muy expuestas a las exportaciones.
De manera crucial para los márgenes empresariales, los gravámenes propuestos no se sumarán a los aranceles ya impuestos en julio. Además, es poco probable que las nuevas tasas entren en vigor antes de febrero o marzo, lo que otorga a los exportadores europeos y a los grandes conglomerados industriales un margen de maniobra vital para ajustar sus cadenas de suministro y estrategias de precios.
Mercados de EE. UU. y América
Las últimas propuestas arancelarias de EE. UU. resultaron menos perturbadoras de lo que se temía inicialmente. Washington propuso nuevos aranceles sobre las importaciones procedentes de 14 socios comerciales, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India y la Unión Europea, tras una investigación sobre el presunto exceso de capacidad industrial.
Por otra parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron a mínimos de varias semanas el miércoles, incluso cuando el crecimiento económico de EE. UU. en el tercer trimestre fue revisado al alza de forma notable hasta el 4,3 % y la medida de inflación subyacente preferida por la Reserva Federal alcanzó un incómodo 3,3 %.
Los rendimientos del bono estadounidense a 10 años de referencia cedieron hasta el 4,848 %, tras haber registrados un mínimo de 11 semanas durante la noche, lo que proporcionó un alivio inmediato en las valoraciones de una renta variable global muy castigada.
Aunque los futuros sobre los fondos de la FED siguen apuntando a una probabilidad del 98 % de que suba los tipos 25 puntos básicos en diciembre, la especulación del mercado sobre un aumento de medio punto ha remitido de forma decisiva.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron ligeramente mientras los mercados evaluaban los renovados ataques contra buques comerciales e infraestructuras energéticas de Arabia Saudí, que amenazan con descarrilar la recuperación de los envíos de crudo desde el Golfo Pérsico.
Los futuros del crudo Brent subían un 0,36 % hasta los US$91 por barril. El Brent ha subido casi un 6 % en las dos sesiones anteriores, mientras que el WTI también ha extendido su reciente recuperación.
La agencia británica UK Maritime Trade Operations informó de que otros tres buques fueron alcanzados por proyectiles mientras navegaban en dirección este a través del estrecho de Ormuz.
En otra línea, los precios del oro cotizaron de forma mixta, con el lingote al contado cayendo a medida que el dólar estadounidense se fortalecía, mientras que los futuros del oro se mantuvieron al alza tras unos datos de inflación estadounidense más sólidos que reforzaron las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
El oro al contado cayó un 0,4 % hasta US$3.573,73 la onza.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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