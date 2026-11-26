En medio de los fuertes efectos del fenómeno de El Niño en Colombia, el Gobierno De la Espriella volvió a hacer un llamado de atención sobre la capacidad de generación energética del país.
De acuerdo con la ministra de Minas, Nohemí Arboleda Arango, es fundamental revisar la cantidad de energía que consumen los hogares, en medio de una caída en la reserva que tiene el país para garantizar el suministro.
Según dijo, el fenómeno de El Niño lleva a que las personas y empresas tomen conciencia sobre el gasto diario, teniendo presente que las altas temperaturas se extenderán hasta mayo de 2027.
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Explicó Arboleda que el mismo Gobierno ya diseña planes de choque para atender a hogares y empresas, al tiempo que se garantizan los mecanismos de suministro.
Fecha en la que irá el fenómeno de El Niño en Colombia
“Con hábitos adecuados, el Gobierno impulsa como costumbre un ahorro de entre el 10 % y el 30 % para proteger el agua, las cosechas, el precio de los alimentos y el bienestar de las familias colombianas”, añadió la ministra.
Agregó la funcionaria que, como ya se había dado a conocer, este fenómeno de El Niño en Colombia iba a ser más fuerte de lo previsto y, como ya lo habían expuesto el Ideam y la NOAA, irá hasta mayo del año entrante.
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Se espera que las temperaturas más altas de este fenómeno climático se sientan en diciembre y enero, justo cuando el país registra una baja en los niveles de sus embalses.