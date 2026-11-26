Tener la licencia de conducción vigente es un requisito indispensable para movilizarse legalmente por las vías del país. Sin embargo, no todos los conductores deben renovarla con la misma frecuencia: la edad y el tipo de vehículo que manejan determinan cuánto tiempo pueden utilizar este documento antes de realizar nuevamente el trámite.
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Esta diferencia llegó hasta la Corte Constitucional, que estudió una demanda contra las reglas que establecen periodos de vigencia más cortos para las personas mayores de 60 años. Los demandantes consideraban que exigirles renovar la licencia con mayor frecuencia podía constituir una discriminación por edad y generar cargas económicas y administrativas injustificadas.
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La discusión tenía implicaciones para los conductores particulares y quienes trabajan al volante de vehículos de servicio público. Tras revisar los argumentos, la Corte tomó una decisión que mantiene las condiciones actuales y explicó por qué considera que estos controles son compatibles con la Constitución.
Se trata de la Sentencia C-311 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, mediante la cual la Sala Plena declaró exequibles, es decir, ajustadas a la Constitución por el cargo estudiado, las disposiciones que establecen los periodos diferenciados para renovar la licencia de conducción.
Así quedan los periodos de vigencia de la licencia de conducción en Colombia
La decisión mantiene las reglas contempladas en el artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 197 del Decreto Ley 019 de 2012. Estas disposiciones establecen diferentes tiempos de vigencia según la edad del conductor y la modalidad del vehículo. Para quienes conducen vehículos particulares, los periodos son los siguientes:
- Menores de 60 años: la licencia tiene una vigencia de 10 años.
- Entre 60 y 80 años: deben renovar la licencia cada cinco años.
- Mayores de 80 años: la vigencia es de un año.
En el caso de quienes conducen vehículos de servicio público, los plazos son diferentes:
- Menores de 60 años: deben renovar la licencia cada tres años.
- Mayores de 60 años: la vigencia es de un año.
Esto significa que una persona de 65 años que conduce su automóvil particular debe renovar el documento cada cinco años. En cambio, si maneja un taxi, un bus u otro vehículo de servicio público, debe realizar el trámite anualmente.
La diferencia responde a que la legislación establece periodos de renovación distintos para cada modalidad de conducción. La Corte estudió las expresiones demandadas relacionadas con esos plazos, sin incorporar al análisis la regla de vigencia anual para los conductores particulares mayores de 80 años.
¿Por qué la Corte Constitucional mantuvo esta regla sobre la licencia de conducción?
Uno de los argumentos centrales de la demanda era que utilizar la edad como criterio para exigir renovaciones más frecuentes podía vulnerar el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Los demandantes cuestionaron que la regulación utilizara el rango de edad como criterio diferencial, al considerar que podía partir de una presunción generalizada sobre la pérdida de capacidades físicas y mentales de las personas mayores. También señalaron que los trámites adicionales implican gastos, desplazamientos y tiempo.
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La Corte reconoció que las diferencias basadas en la edad deben tener una justificación objetiva y proporcional. Sin embargo, recordó que eso no significa que la Constitución prohíba utilizar este criterio en todas las regulaciones.
En la sentencia, la Sala Plena señaló que conducir es una actividad que implica riesgos y que, por esa razón, el Estado puede establecer controles para proteger la vida y la integridad de quienes utilizan las vías. Uno de los argumentos centrales del fallo es que la licencia acredita que una persona cumplía determinadas condiciones para conducir cuando fue evaluada, pero esa valoración debe actualizarse con el paso del tiempo.
La Corte explicó que los cambios funcionales asociados al envejecimiento justifican verificar con mayor frecuencia las condiciones necesarias para conducir, sin asumir que todas las personas pierden sus capacidades de la misma manera.
En palabras de la sentencia, “la diversidad del envejecimiento exige una evaluación individual, pero no impide programarla mediante reglas generales debidamente justificadas”.
Uno de los aspectos más relevantes para los ciudadanos es que la Corte aclaró que la norma no establece una edad máxima para conducir ni convierte el cumplimiento de determinada edad en una causa automática de incapacidad.
Por el contrario, el objetivo es que los conductores puedan continuar utilizando sus vehículos siempre que cumplan las condiciones exigidas y aprueben las evaluaciones correspondientes. La sentencia señala expresamente que “la regulación no fija una edad máxima para conducir ni convierte el cumplimiento de determinada edad en una causa de incapacidad”.
En consecuencia, una persona de 70, 80 o más años no pierde automáticamente su licencia por cumplir años. Lo que cambia es la frecuencia con la que debe realizar el procedimiento de renovación y demostrar que conserva las condiciones físicas, mentales y de coordinación motriz necesarias.
La Corte también indicó que la licencia no se suspende ni se cancela por el solo hecho de que el conductor supere los 60 años. La posibilidad de seguir conduciendo se mantiene, siempre que se cumplan los requisitos legales.
¿Qué exigen a los conductores para renovar la licencia de conducción?
La decisión también mantiene los requisitos establecidos en la legislación para renovar el documento. No basta con solicitar una nueva licencia cuando vence el plazo: el conductor debe presentar nuevamente los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz.
Además, la norma exige que el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) valide que la persona se encuentra al día en el pago de las multas por infracciones de tránsito que estén debidamente ejecutoriadas.
En términos prácticos, esto implica que el ciudadano debe verificar la vigencia de su licencia, realizar las evaluaciones correspondientes y cumplir las condiciones relacionadas con sus obligaciones de tránsito antes de completar el trámite.
La periodicidad establecida por la ley busca que las autoridades puedan comprobar que el conductor conserva las capacidades necesarias para manejar. Por eso, quienes están próximos a cumplir 60 años o ya superaron esa edad deben prestar atención a la fecha de vencimiento que aparece en su documento.
El fallo también examinó el impacto que tiene para los ciudadanos renovar la licencia con mayor frecuencia. La Sala Plena reconoció que estos procedimientos implican tiempo, recursos económicos y desplazamientos para adelantar los trámites.
Sin embargo, consideró que esas cargas no son evidentemente desproporcionadas frente al propósito de prevenir riesgos en las vías. Para los conductores particulares, la Corte tuvo en cuenta que el periodo de renovación es de cinco años entre los 60 y los 80 años, y que las personas pueden obtener renovaciones sucesivas si cumplen los requisitos legales.
En el servicio público, evaluó la renovación anual considerando tanto la valoración individual de las capacidades del conductor como las responsabilidades que implica transportar pasajeros. La sentencia explica que estas exigencias responden a una finalidad preventiva y mantienen la posibilidad de que las personas continúen conduciendo. En ese sentido, la Sala consideró que los periodos establecidos no representan una carga administrativa excesiva.
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También precisó que la menor participación de un grupo de edad en las cifras de siniestralidad no elimina, por sí sola, la utilidad de verificar sus capacidades, debido a que los accidentes de tránsito pueden depender de múltiples factores.