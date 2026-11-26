El Ministerio de Vivienda confirmó que el Gobierno Nacional reactivará los subsidios de vivienda en Colombia a partir de 2027, poniendo fin al esquema anterior de ‘Mi Casa Ya’ para dar paso a un nuevo modelo denominado ‘Mi Casa Milagro’, cuya convocatoria oficial está proyectada para marzo del próximo año.
Así lo anunció el ministro Jaime Andrés Beltrán durante su intervención en el Congreso Colombiano de la Infraestructura en Cartagena, evento del cual Valora Analitik es medio aliado.
El titular explicó que la cartera trabaja de la mano con el Ministerio de Hacienda en la definición de vigencias futuras para asegurar el cierre financiero de los programas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) en los 32 departamentos del país.
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“Se reviven los subsidios, pero ya no se llamará “Mi Casa Ya”, sino “Mi Casa Milagro”, dijo Beltrán y anotó que el mecanismo se va a ir definiendo en la medida en que sea aprobado el Plan de Desarrollo el próximo año.
Convocatoria de subsidios de vivienda y proyección de $20 billones para el cuatrienio
De acuerdo con el funcionario, la convocatoria para acceder a los nuevos subsidios de vivienda se abrirá en marzo de 2027, una vez se estructuren las vigencias futuras con la cartera de Hacienda y se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.
“La tenemos proyectada para el mes de marzo ¿Por qué? Porque estamos definiendo con Hacienda el mecanismo a través de vigencias futuras, y eso nos va a permitir saber cuál va a ser la oferta que entregamos en materia de VIP, en materia de VIS y de inversión que se va a estar haciendo en los diferentes sectores. Pero la buena noticia para los colombianos es que, de acuerdo a la proyección que tiene el Gobierno para los siguientes cuatro años, viene Mi Casa Mi Ahorro”, explicó el ministro.
En total, la estrategia de vivienda del Gobierno De la Espriella proyecta movilizar $20 billones durante el cuatrienio a través de distintas fuentes de financiación, siendo los subsidios de vivienda uno de los pilares centrales para reactivar el sector constructor y facilitar el acceso a casa propia en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el ministro aseguró que la proyección incluye diferentes mecanismos y fuentes de financiación.
“Preparémonos porque el año entrante viene la posibilidad de que en los 32 departamentos del país la gente pueda empezar a soñar con tener su casa y la posibilidad de tener un subsidio”, sostuvo.
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