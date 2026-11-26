Los cambios en los hábitos de consumo y el creciente interés por productos con mayores aportes nutricionales están impulsando el desarrollo de nuevas categorías en la industria de alimentos y bebidas, en las que ingredientes como la proteína y la fibra ganan protagonismo.
De acuerdo con Innova Market Insights, ambos ingredientes se encuentran entre las principales tendencias globales de innovación en el sector, en medio de una mayor atención de los consumidores a la composición y los beneficios nutricionales de los productos que adquieren.
La firma de investigación también señala que más del 75 % de los consumidores a nivel mundial buscaron alternativas para consumir alimentos y bebidas más saludables durante los últimos doce meses.
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Esta tendencia abre nuevas posibilidades para los fabricantes colombianos, tanto en el desarrollo de productos como en la diversificación de categorías existentes. Sin embargo, también plantea desafíos técnicos, operativos y de inversión para llevar estas formulaciones a una producción a escala industrial.
Los desafíos de producir bebidas con proteína y fibra en Colombia
Uno de los principales retos que enfrenta la industria es incorporar ingredientes funcionales sin alterar características como el sabor, la textura, la estabilidad y la calidad de las bebidas.
La concentración de nutrientes, por ejemplo, puede modificar la viscosidad del producto, así como su comportamiento durante los tratamientos térmicos y las condiciones necesarias para su conservación.
A esto se suman factores relacionados con la inocuidad alimentaria, la vida útil, el almacenamiento y la distribución, aspectos que inciden directamente en la viabilidad comercial de los productos.
“El principal reto para la industria no es incorporar proteína o fibra a una bebida, sino lograr que esa formulación funcione en condiciones reales de producción”, explicó Juan Camilo Uribe, director de mercadeo de Tetra Pak Andina.
Según el directivo, las pruebas piloto y la validación de los procesos productivos permiten identificar posibles dificultades técnicas antes de que los fabricantes comprometan recursos en inversiones industriales.
En ese sentido, compañías proveedoras de tecnología para el sector como Tetra Pak cuentan con centros especializados en los que los fabricantes pueden evaluar formulaciones y procesos antes de avanzar hacia una producción de mayor escala.
La empresa acompaña a los fabricantes de alimentos y bebidas con conocimiento técnico, soluciones de procesamiento y envasado, y capacidades para desarrollar y validar productos. Este acompañamiento permite evaluar las características de cada formulación y definir las condiciones necesarias para llevar una innovación desde las pruebas iniciales hasta su fabricación a escala comercial.
¿Qué oportunidades tiene la industria colombiana de bebidas?
El crecimiento del interés por la nutrición funcional plantea un escenario de diversificación para las empresas de alimentos y bebidas en Colombia, mediante el desarrollo de productos con proteína, fibra, vitaminas y otros ingredientes asociados al bienestar.
No obstante, la expansión de estas categorías dependerá también de la capacidad de los fabricantes para adaptar sus procesos productivos, incorporar tecnologías y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos.
El director de mercadeo de Tetra Pak Andina concluyó que las decisiones de inversión deberán considerar aspectos como los requerimientos de procesamiento y envasado, las condiciones de operación de las plantas y la capacidad de distribución de los productos.