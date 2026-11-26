El Gobierno Nacional anunció nuevos ajustes normativos y técnicos para agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, con el propósito, explicó, de brindar mayor seguridad jurídica, facilitar el desarrollo de los proyectos de infraestructura y garantizar la protección de los derechos de las comunidades y del patrimonio ambiental del país.
Los anuncios se realizaron durante el panel sobre consulta previa y licenciamiento ambiental del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, evento que cuenta con Valora Analitik como media partner, en el que participaron Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y Alejandro Burgos, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Los voceros expusieron las medidas que adelanta el Gobierno para mejorar la articulación institucional y superar obstáculos que afectan la ejecución de proyectos estratégicos.
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¿Cuáles fueron los anuncios del Gobierno?
Uno de los principales anuncios estuvo a cargo del director de la ANLA, quien informó que presentará el primer borrador de modificación de la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, documento que será construido con la participación de los diferentes sectores y especialistas.
También anunció ajustes a los instrumentos relacionados con las compensaciones ambientales y la inversión forzosa del 1 %, así como el desarrollo de un modelo de licenciamiento ambiental diferenciado, que permita establecer términos de referencia más específicos de acuerdo con las características de cada proyecto, como infraestructura vial o eléctrica.
Adicionalmente, también se habló sobre el avance de un decreto que busca permitir que los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental se desarrollen de manera articulada.
De acuerdo con el director de la ANLA. La medida plantea que el cierre de la consulta previa deje de ser un requisito para radicar una solicitud de evaluación de licencia ambiental.
Por su parte, el director de Consulta Previa reiteró que este mecanismo es un derecho fundamental de las comunidades étnicas y que “el Gobierno busca garantizar su ejercicio, al tiempo que enfrenta las distorsiones, los abusos y las actuaciones que han desnaturalizado su propósito”.
Para avanzar en ese objetivo, señaló cuatro líneas de trabajo: fortalecer la articulación institucional, impulsar una revisión normativa que permita construir una ley robusta de consulta previa con participación de los distintos actores, enfrentar las prácticas que desvirtúan este derecho y trabajar con la Rama Judicial para fortalecer el conocimiento sobre las competencias y procedimientos relacionados con estos procesos.
El funcionario también invitó a las empresas ejecutoras de proyectos a “documentar sus actuaciones, actuar con diligencia jurídica y acudir oportunamente a la Dirección de Consulta Previa para anticipar posibles dificultades desde las etapas de planeación y estructuración de las iniciativas”.