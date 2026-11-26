Grupo Energía Bogotá (GEB) y su filial Cálidda suscribieron un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (Minem) de Perú para llevar el servicio de gas natural a 15 ciudades de siete regiones del centro y sur de ese país.
La aprobación de este convenio es resultado de una evaluación técnica iniciada en noviembre de 2023, en la que participaron entidades como Proinversión, Osinergmin, el Minem, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República del Perú, bajo el marco normativo de las asociaciones público-privadas.
El conglomerado estima que la iniciativa beneficiará a más de 1,2 millones de personas en Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Ucayali durante la fase inicial. Además, se prevé la generación de 9.000 puestos de trabajo a lo largo de la etapa constructiva.
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En ese sentido, los hogares accederán a la misma tarifa regulada de Lima y contarán con los mismos estándares de seguridad y calidad, logrando un ahorro cercano al 50 % frente a lo que gastan actualmente en otros combustibles para cocción y calentamiento de agua, además de disfrutar de un suministro continuo las 24 horas a través de redes subterráneas.
Asimismo, instituciones como escuelas, hospitales y comedores populares, junto con comercios locales, reducirán sus costos energéticos en cerca de la mitad.
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¿Qué recursos contempla el acuerdo?
Cálidda asumirá una inversión inicial superior a los US$605 millones, sin requerir cofinanciamiento del Estado peruano. Los recursos se destinarán a la construcción de 15 plantas, dos estaciones City Gate y más de 3.700 kilómetros de redes de distribución.
Según explicó Martín Mejía Del Carpio, director general de la compañía, las primeras conexiones llegarán entre 18 y 24 meses a partir de la firma del acuerdo. En cuanto a las tarifas, estas serán fijadas y supervisadas por Osinergmin.
“El gas natural no solo es una energía económica, sino que permite cerrar brechas transformando el día a día en los hogares, contribuyendo a que los negocios locales progresen y aliviando el bolsillo de miles de transportistas. Hoy empezamos a trabajar juntos para hacer realidad el justo anhelo que por más de veinte años han tenido las familias del centro y sur de nuestro país”, añadió.