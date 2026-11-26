La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que alista una revisión a la asignación y el uso efectivo de los slots en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que son aquellos turnos de despegue y aterrizaje que tienen las aerolíneas en la principal terminal aérea de Colombia.
Así lo confirmó el director general, Arnaud Penent, en declaraciones entregadas en el marco del Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena, donde Valora Analitik es medio aliado.
El funcionario explicó que este tema ya está siendo coordinado con las empresas de aviación y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
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Revisión de los slots en el aeropuerto El Dorado
De acuerdo con el director de la entidad, el aeropuerto El Dorado cuenta actualmente con una capacidad de 74 operaciones por hora en sus dos pistas y se está revisando uno por uno los turnos de despegue y aterrizaje.
Según detalló Penent, la autoridad aeronáutica ya cuenta con los datos completos sobre el comportamiento operativo de la terminal aérea y procederá a ejecutar cambios en slots.
“En 70 días ya tenemos la data completa de lo que se vive en el aeropuerto (…). Ya con base en eso existe en los reglamentos aeronáuticos colombianos si es necesario quitárselos a las empresas y ponerlos en una bolsa», puntualizó el director de la Aerocivil.
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Avances en Cali, José María Córdova y modernización de radares
De manera complementaria a los cambios en slots en Bogotá, el director de la Aerocivil señaló que el Gobierno avanza en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en otros frentes prioritarios del sector aeroportuario.
Entre ellos, destacó la atención urgente sobre el esquema concesionado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali y la reconfiguración del plan maestro del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, cuyos detalles serán anunciados próximamente por el Ministerio de Transporte.
Asimismo, subrayó que la entidad prioriza la modernización de la infraestructura técnica de navegación aérea y sistemas de radares para garantizar la confiabilidad de las operaciones en todo el territorio nacional.