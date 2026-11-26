El mercado de vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca tendrá varios retos en 2027. Aunque los hogares mantienen su interés por comprar, las condiciones de financiación y la disponibilidad de subsidios serán determinantes para sostener la actividad. Así lo explicó Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, al presentar las perspectivas del sector.
Uno de los indicadores que destaca el gremio es el aumento de 23 % en la intención de compra de vivienda durante los últimos dos años. Sin embargo, esta disposición no necesariamente se traduce en cierres de negocios, pues los hogares todavía enfrentan dificultades para completar los recursos necesarios y acceder a financiación.
En ese escenario, Chiriví señaló que los programas de subsidios distritales y de las cajas de compensación serán fundamentales para mantener el movimiento del mercado, especialmente ante la ausencia de nuevos apoyos nacionales en el corto plazo.
¿Qué pasará con los subsidios de vivienda del Gobierno Nacional?
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Uno de los puntos que genera incertidumbre para el sector es la política de subsidios del Gobierno Nacional. Según explicó Chiriví, actualmente los recursos disponibles están concentrados en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, a través del Ministerio de Vivienda y el Fondo Milagro.
De acuerdo con lo expuesto por el dirigente gremial, el programa Casa Milagro se encuentra en una etapa de definición y, por ahora, está enfocado en atender las necesidades de reconstrucción, saneamiento y vivienda en los territorios afectados.
El esquema contempla recursos cercanos a $2,7 billones, de los cuales alrededor de 70 % se destinaría a saneamiento, vivienda y recuperación de equipamientos en las zonas afectadas, según lo explicó el Ministerio de Vivienda.
Por esta razón, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca señaló que no existe una expectativa de poner en marcha un nuevo programa nacional de subsidios durante 2027. La posibilidad de contar con una política de reactivación habitacional dependerá de la evolución de las finanzas públicas y podría evaluarse hacia 2028.
Ante este panorama, el mercado dependerá en buena medida de los subsidios de las cajas de compensación y de los programas distritales. Chiriví destacó que Bogotá tiene previsto contar con cerca de 20.000 subsidios para 2027, de los cuales 15.000 ya tendrían financiación, mientras que las cajas de compensación aportarían otros 35.000.
El gerente advirtió que mantener estos apoyos será importante para evitar “que se enfríe el mercado de la capital, teniendo en cuenta el peso que tiene Bogotá y Cundinamarca en la inversión nacional en vivienda”.
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda confirmó que el Gobierno Nacional reactivará los subsidios de vivienda en Colombia a partir de 2027, poniendo fin al esquema anterior de ‘Mi Casa Ya’ para dar paso a un nuevo modelo denominado ‘Mi Casa Milagro’, cuya convocatoria oficial está proyectada para marzo del próximo año. Así lo anunció el ministro Jaime Andrés Beltrán durante su intervención en el Congreso Colombiano de la Infraestructura en Cartagena, evento del cual Valora Analitik es medio aliado.
Aún queda pendiente saber cómo se financiará el plan de vivieda por la presión fiscal que vive el país y cuál será el precio de la vivienda, el cual debe quedar definido en el Plan Nacional de Desarrollo.
El salario mínimo también impactó la compra de vivienda
Otro de los factores que incidió en el comportamiento del mercado fue el incremento de 23 % del salario mínimo para 2026. Según Chiriví, este ajuste produjo dos efectos: aumentó los precios de algunos proyectos que todavía estaban vinculados al salario mínimo y llevó a los hogares a destinar una mayor parte de sus ingresos al consumo.
El dirigente explicó que cerca de 90 % de los trabajadores no recibió un incremento salarial equivalente al ajuste del mínimo, pues sus ingresos no estaban directamente indexados a este indicador. Esto generó una diferencia entre el aumento de los precios de la vivienda y la capacidad adquisitiva de los compradores.
Además, señaló que algunos hogares priorizaron gastos como televisores, motocicletas, ropa y otros bienes de consumo, en lugar de destinar esos recursos a completar la cuota inicial de una vivienda.
Como consecuencia, el sector ha venido modificando sus esquemas comerciales. Chiriví indicó que más de la mitad de los proyectos, e incluso cerca de siete de cada diez a escala nacional, están utilizando precios fijos para evitar que el valor de los inmuebles cambie de acuerdo con los incrementos del salario mínimo.
Esta modalidad busca dar mayor certeza a los compradores y reducir los desistimientos durante el proceso de adquisición.
Los desistimientos siguen siendo una preocupación
Otro de los problemas que enfrenta la construcción de vivienda es la cantidad de compradores que terminan desistiendo de sus negocios.
Chiriví explicó que históricamente este indicador se ubicaba alrededor de 10 %, pero llegó a niveles cercanos a 35 % después del aumento de las tasas de interés y la reducción de los subsidios nacionales. Actualmente se encuentra alrededor de 21 %, una cifra que todavía preocupa al gremio.
El fenómeno tiene efectos tanto para las familias como para las constructoras, pues implica que los hogares pierdan la posibilidad de acceder a la vivienda que estaban buscando, mientras que los proyectos enfrentan mayores dificultades para concretar sus ventas.
En ese sentido, el gerente insistió en que los subsidios distritales y de las cajas de compensación serán determinantes para reducir los desistimientos y sostener la demanda.
El gremio espera que Bogotá mantenga sus registros por encima de las 50.000 viviendas anuales y que Cundinamarca supere las 20.000 unidades.
Para alcanzar esos resultados, uno de los principales llamados a las autoridades es garantizar la continuidad de los programas distritales de vivienda y buscar alternativas para ampliar los recursos disponibles. Cabe mencionar que el otro año también estará atravesado por las elecciones a alcaldes.