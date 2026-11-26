Millones de colombianos trabajan por cuenta propia, prestan servicios profesionales, tienen pequeños negocios o generan ingresos sin estar vinculados a una empresa mediante un contrato laboral. Para muchos, cumplir con las responsabilidades ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede convertirse en un asunto complejo, especialmente cuando no tienen claro cuáles son las reglas que aplican a su actividad económica.
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Una de las equivocaciones más frecuentes es pensar que tener pocos clientes, trabajar desde casa o no cobrar determinados impuestos significa estar exento de todas las obligaciones tributarias. Sin embargo, la normativa contempla diferentes condiciones que pueden comprometer a trabajadores independientes, comerciantes y emprendedores, incluso cuando su operación es pequeña.
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Por eso, la DIAN y las empresas que acompañan los procesos administrativos y tributarios de los negocios recuerdan la importancia de revisar la situación de cada contribuyente. Un error o una interpretación equivocada puede terminar en sanciones y también afectar las posibilidades de hacer negocios con compañías que exigen soportes válidos para registrar sus operaciones.
¿Qué trabajadores independientes deben revisar su situación ante la DIAN?
La Resolución 000165 de 2023 establece que las personas y empresas obligadas a facturar deben hacerlo mediante el sistema electrónico. La disposición incluye a todas las personas jurídicas, los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) y del impuesto nacional al consumo (INC), los contribuyentes del régimen simple de tributación, comerciantes, profesionales independientes y productores agrícolas o ganaderos.
En el caso de las personas naturales, uno de los criterios que deben revisar son sus ingresos brutos. La normativa contempla la obligación para quienes superen las 3.500 unidades de valor tributario (UVT). Sin embargo, este no es el único factor que puede determinar si una persona debe cumplir con esta exigencia. Para 2026, el límite de 3.500 UVT equivale a $183.309.000, tomando como referencia el valor de la Unidad de Valor Tributario fijado por la DIAN en $52.374.
Hay otras condiciones que pueden activar la obligación, incluso cuando el trabajador independiente no haya superado ese nivel de ingresos. Entre ellas se encuentran tener más de un establecimiento comercial, operar mediante franquicias, ser usuario aduanero o asumir nuevas responsabilidades en el Registro Único Tributario (RUT).
Esto significa que no basta con calcular cuánto dinero recibe una persona durante el año. También debe revisar las características de su actividad económica, las condiciones en las que opera y las responsabilidades que tiene registradas ante la autoridad tributaria.
Cinco creencias que pueden llevar a cometer errores a los trabajadores independientes
La empresa Cadena, especializada en la transformación de procesos empresariales y que respalda los procesos de facturación de más de 230.000 compañías en Colombia, identificó cinco creencias frecuentes que pueden llevar a empresarios, comerciantes y profesionales independientes a incumplir sus obligaciones. Estas son las principales:
- “Mi empresa es muy pequeña”: el tamaño del negocio no elimina automáticamente la obligación. Las microempresas también pueden estar obligadas a cumplirla.
- “No cobro IVA”: no ser responsable de este impuesto no significa que la persona esté exenta de expedir factura. Son obligaciones diferentes.
- “Tengo muy pocos clientes”: el número de clientes no determina por sí solo si existe la obligación. Lo importante es verificar las condiciones establecidas en la normativa.
- “Yo uso cuentas de cobro”: este documento no reemplaza la factura electrónica cuando la ley exige expedirla.
- “Nadie me la ha pedido”: la obligación no depende de que un cliente o la DIAN soliciten el documento. Se origina en las condiciones previstas por la regulación.
Estas situaciones pueden presentarse, por ejemplo, en el caso de un profesional que presta servicios desde su vivienda y considera que, por no tener un establecimiento abierto al público, no debe cumplir con esta obligación. Esa conclusión puede ser equivocada: debe revisar sus ingresos y las demás condiciones que establece la normativa.
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Lo mismo ocurre con una persona que tiene un pequeño comercio y considera que no debe expedir factura porque no cobra IVA. La responsabilidad frente a este impuesto no determina automáticamente si está obligada a facturar.
El incumplimiento también puede afectar los negocios y el acceso a financiación
Las consecuencias de no cumplir con las disposiciones tributarias no se limitan a las posibles sanciones. También pueden afectar la relación de los trabajadores independientes y pequeños empresarios con compañías que necesitan soportes válidos para registrar sus compras, costos y operaciones.
Cadena advierte que algunas empresas pueden rechazar proveedores que no expiden factura electrónica, debido a las dificultades que esto genera para respaldar contablemente sus operaciones y aplicar los tratamientos tributarios correspondientes.
Otro efecto puede presentarse en el acceso al factoring. Este mecanismo permite que una empresa obtenga liquidez mediante la negociación de facturas pendientes de pago, sin tener que esperar necesariamente hasta la fecha en que el cliente cancele la obligación.
De acuerdo con cifras de la DIAN citadas por Cadena, el mercado de facturas registrado en RADIAN movilizó $42,3 billones a septiembre de 2026. Este dato muestra la dimensión que ha adquirido este mecanismo de financiación para las empresas y proveedores que utilizan documentos electrónicos en sus operaciones.
Por eso, no cumplir con las condiciones exigidas puede convertirse también en una barrera comercial para quienes buscan vender sus productos o prestar servicios a otras compañías.
¿Qué deben hacer los trabajadores independientes?
El primer paso es consultar el Registro Único Tributario y verificar las responsabilidades que aparecen registradas. También deben revisar sus ingresos brutos, la actividad económica que desarrollan y si tienen alguna de las condiciones que pueden activar la obligación.
Si se encuentran dentro de los sujetos obligados, deben contar con un mecanismo habilitado para expedir los documentos correspondientes y cumplir las disposiciones de la DIAN. Una cuenta de cobro o un comprobante informal no sustituye ese requisito cuando corresponde emitir factura electrónica.
Juan Manuel Calle del Corral, vicepresidente de Negocios Digitales de Cadena, señaló que las empresas deben entender este asunto como parte de la organización de sus operaciones y no solamente como un requisito tributario: “La pregunta estratégica para un directivo ya no es si la factura electrónica es obligatoria. La pregunta relevante es si los procesos asociados están preparados para sostener el crecimiento del negocio, responder a los cambios regulatorios y convertir la información tributaria en una ventaja operativa”, afirmó.
La recomendación para quienes trabajan por cuenta propia es no asumir que están exentos por tener pocos clientes, no cobrar IVA o desarrollar su actividad desde casa. La obligación depende de las condiciones establecidas en la normativa y de la situación particular de cada contribuyente.
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Revisar estos aspectos permite identificar posibles incumplimientos, evitar problemas con la autoridad tributaria y mantener abiertas oportunidades comerciales con empresas que requieren soportes válidos para sus operaciones.