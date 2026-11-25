Comprar un vehículo de una marca reconocida suele representar una inversión importante para el bolsillo. Sin embargo, en Colombia existe una alternativa para quienes buscan adquirir carros, motocicletas y otros automotores mediante subastas públicas: participar en los procesos que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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La entidad abrió una nueva subasta de vehículos a través de El Martillo, la plataforma virtual del Banco Popular, con modelos de distintas características y tamaños. Entre los automotores disponibles aparecen un Chevrolet Camaro, una Renault Koleos, una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos y un tractocamión Freightliner. También se incluyeron minimotos y escúteres.
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La oferta está distribuida en siete ciudades: Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán. Esto permite que los interesados consulten los lotes disponibles y revisen cuáles se encuentran en una ubicación que les resulte conveniente.
La oportunidad puede llamar la atención de personas que buscan un vehículo, coleccionistas o compradores interesados en automotores para actividades comerciales. No obstante, hay una condición fundamental: los bienes se venden en el estado en que se encuentran, por lo que es necesario revisar sus características y condiciones antes de presentar una oferta.
¿De dónde salen los vehículos que subasta la DIAN?
Los automotores que llegan a estas subastas provienen de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación. En otras palabras, son bienes que, por diferentes procedimientos legales y administrativos, pasan a disposición del Estado y posteriormente pueden ser comercializados mediante mecanismos públicos.
La DIAN utiliza este tipo de procesos para poner esos bienes a disposición de los compradores interesados. Entre los vehículos destacados en esta convocatoria se encuentran modelos de marcas reconocidas y automotores destinados a diferentes usos.
Uno de ellos es un Chevrolet Camaro, un automóvil deportivo que puede atraer a compradores interesados en este tipo de vehículos. También aparece una Renault Koleos, camioneta de la marca francesa, así como una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos.
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La oferta incluye, además, un tractocamión Freightliner, que puede resultar de interés para personas o empresas vinculadas al transporte de carga. A estos vehículos se suman minimotos y escúteres.
Los interesados deben consultar el catálogo para conocer los automotores disponibles, pues allí se encuentran las fotografías y las descripciones de cada lote. También pueden verificar el precio base, las características específicas y el número que identifica cada vehículo dentro del proceso.
¿Cómo participar en la subasta de vehículos de la DIAN?
La subasta se encuentra habilitada desde las 8:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre de 2026 y recibirá ofertas hasta las 2:30 p. m. del viernes 27 de noviembre. Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:
- Registrarse en El Martillo: ingresar a la plataforma virtual del Banco Popular y completar el registro requerido para participar en las subastas.
- Consultar el catálogo: revisar los vehículos disponibles, identificar el número del lote y consultar su precio base, descripción y características.
- Revisar las fotografías y la exhibición: verificar las imágenes de cada automotor y comprobar si está disponible para exhibición presencial. En el catálogo se puede consultar dónde se encuentra y dónde verlo.
- Tener una cuenta bancaria habilitada para PSE: este medio de pago se necesita para realizar el depósito correspondiente y participar en el proceso.
- Realizar el depósito y presentar la oferta: una vez cumplidos los requisitos, el interesado puede participar mediante los mecanismos habilitados en El Martillo.
Un aspecto importante es que los vehículos están distribuidos en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán. Por eso, antes de ofertar, conviene confirmar la ubicación del lote y revisar las condiciones para conocer el automotor. La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan cuidado con posibles fraudes relacionados con la venta de estos vehículos.
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La DIAN recordó que sus redes sociales se utilizan para divulgar información sobre las subastas, pero no para negociar directamente los bienes ni solicitar pagos. El registro, los depósitos y las ofertas deben realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales de El Martillo.