Wingo incorporó un nuevo método de pago a su lista. A partir de ahora, los usuarios podrán adquirir un tiquete y pagarlo a cuotas gracias a la incorporación de Addi, una alternativa de financiación digital.
Esta nueva opción permitirá financiar tanto los pasajes de avión como servicios adicionales que los viajeros incluyan en su reserva, entre ellos equipaje de mano o bodega, selección de sillas o asistencia. El objetivo con esto, según explicó la empresa, es que los clientes puedan organizar el pago de su viaje con base en sus necesidades y posibilidades.
“En Wingo sabemos que ofrecer tarifas bajas es solo una parte de lo que significa hacer más accesibles los viajes. También necesitamos brindar alternativas para que las personas puedan comprarlos”, destacó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de la aerolínea.
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Jiménez también resaltó que la integración de Addi es un paso clave, no solo en la ampliación de los métodos de pago que ofrece la compañía, sino también con miras a que más viajeros puedan convertir sus planes de vacaciones en realidad.
Actualmente, la aerolínea cuenta con diferentes alternativas de pago, entre ellas tarjetas de crédito, débito, PSE y pagos en efectivo en puntos autorizados, a las que ahora se suma esta solución de financiación digital.
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Días de descuentos
El lanzamiento de esta alternativa coincide con la temporada de descuentos de Wingo, que estará vigente hasta el próximo 29 de noviembre y permitirá adquirir tiquetes promocionales para viajar entre enero y agosto de 2027.
Durante la promoción, los viajeros podrán encontrar vuelos nacionales desde $59.900 por trayecto en la ruta Bogotá–Medellín y vuelos internacionales desde USD 117 entre Bogotá y Panamá.
La promoción también incluye oportunidades para descubrir destinos internacionales como Puerto Plata, en República Dominicana.