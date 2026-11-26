Andrés Escobar renunció a la gerencia ejecutiva de Tiendas Ísimo. Según pudo conocer Valora Analitik, su salida del cargo responde a motivos personales.
En entrevista con el medio a principios de 2026, el ejecutivo destacó que el enfoque de la compañía para este año estaba puesto en fortalecer su operación en grandes ciudades, optimizar su red logística y seguir ganando participación en la canasta básica de los hogares colombianos.
En términos de expansión y desarrollo, la empresa destacó su objetivo de abrir entre 80 y 100 nuevas tiendas, así como lograr el billón de pesos en ventas, un propósito orientado a mantener un ritmo de crecimiento acelerado frente a años anteriores.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Con corte a noviembre, el ejecutivo se despide de la cadena de hard discount con un balance en el que se reporta más de $900.000 millones en ventas y un crecimiento del 53,25 % respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al número de tiendas, la empresa totaliza 310 puntos y cuenta con presencia en más de 80 municipios en el territorio nacional.
Destacado: Tiendas Ísimo superará este año el billón de pesos en ventas; revela plan de crecimiento
El balance más reciente también muestra Tiendas Ísimo ha logrado consolidar un portafolio con 28 marcas propias y más de 1,1 millones de clientes al mes.
Al finalizar el año, las proyecciones apuntan a llegar a los $1,03 billones en ventas, alcanzando los $111.276 millones solo en el mes de diciembre. En cuanto a aperturas, la empresa estima despedir el 2026 con 325 tiendas, es decir, un 7,3 % más que lo observado en el cierre 2025.
—