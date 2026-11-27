La OCDE insistió al país en la necesidad de aumentar la edad de pensión en Colombia, una decisión clave para sanear parte de las finanzas del Estado en materia de transferencias de recursos públicos y garantizar las mesadas de los jubilados.
De acuerdo con el organismo, la prioridad es que, partiendo de los 57 años para las mujeres y los 62 para los hombres, el país considere, en primer lugar, igualar ese requisito para el retiro laboral y, en segundo lugar, subir esa edad hasta los 65 años.
Los cambios demográficos, dice la OCDE, se han dado más rápido de lo previsto, por lo que hay espacio para aumentar la edad de pensión en Colombia y, con esto, se generan más ahorros para los ciudadanos y menos presión fiscal para el Gobierno.
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Sobre los tiempos de implementación, el informe del órgano multilateral señala como plazo final el 2040, pero el cambio debería empezar a hacerse de manera gradual, con miras a no afectar a las personas que ya están a pocos años de jubilarse.
Edad de pensión en Colombia: ¿Cuándo debe subir?
Paula Garda, jefa del escritorio de Colombia y Perú del departamento económico de la OCDE, dijo en Negocios Ditu que “Colombia tiene una edad de jubilación que es menor a otros países, incluso en América Latina, pero también con países más avanzados, y la esperanza de vida ha ido subiendo. Esto afecta dos cosas: una, la tasa de reemplazo, es decir, lo que va a poder obtener el pensionado luego durante su jubilación”.
Agregó la experta que, entre los temas prioritarios, sería mucho más oportuno incrementar la formalización que aumentar la edad de pensión en Colombia, toda vez que la informalidad de los trabajadores es lo que hace que coticen muy poco.
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La vocera de la OCDE apuntó que esto funcionaría si se garantizan más años de empleo formal y cotización, un fenómeno que sigue siendo complejo de atender para la actividad económica local.