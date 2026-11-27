La cadena de suministro de combustibles líquidos en Colombia necesita una inversión cercana a US$4.000 millones. Así lo estimaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía, según conoció Valora Analitik.
El objetivo es mejorar la logística de distribución y garantizar la confiabilidad del abastecimiento en todo el país.
Según los datos del Gobierno Nacional, el sistema de combustibles líquidos está estresado en puntos específicos de distintas regiones. El Gobierno, según las fuentes, reconoce que este frente no es muy visible cuando se habla del potencial energético del país, pero dijo que será necesario trabajar en él.
Poliductos, el grueso de la inversión
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De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, alrededor del 75 % de los US$4.000 millones, unos US$3.000 millones, se destinaría a ampliar y extender la red de poliductos.
Con esta infraestructura se busca abrir nuevas rutas para llevar los combustibles desde las refinerías y los puertos hasta los centros de consumo.
El 25 % restante, cerca de US$1.000 millones, iría a crear un almacenamiento estratégico de combustibles. Según el Ministerio, estas reservas permitirían responder cuando el sistema enfrente situaciones de estrés en el suministro. Así se reduciría el riesgo de desabastecimiento en las regiones más vulnerables.
Gas: otros US$2.700 millones en transporte
De acuerdo con la información conocida por Valora, la hoja de ruta también incluye inversiones en transporte de gas natural. El Gobierno colombiano estima que se necesitan US$2.700 millones para 14 proyectos de infraestructura. Estos proyectos están en el Plan de Abastecimiento de Gas, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y adoptado el año pasado por el Ministerio de Minas y Energía.
Ese plan está en revisión, y el Gobierno ve probable que el monto aumente.
Parte de esa inversión correspondería a proyectos de regasificación para importar gas natural licuado (GNL). El Ministerio los sigue considerando muy importantes. Hoy Colombia importa el 44 % del gas que consume, y desarrollar los recursos en tierra, costa afuera y no convencionales tomará tiempo.
El Gobierno menciona dentro de sus planes el proyecto Sirius, de Ecopetrol, que cambiará la oferta de gas del país, aunque su aporte no llegará en el corto plazo pues se calcula que llegue a ser comercializado en el año 2031, tal como lo confirmó Valora en semanas anteriores.
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Según la explicación oficial, Sirius serviría sobre todo para compensar la caída de Cusiana, hoy el principal campo productor. Para crecer al 6 % anual, Colombia necesitará gas adicional.
La meta: volver al millón de barriles
Estas inversiones son parte de una estrategia más amplia para aprovechar el potencial de hidrocarburos del país. El país tiene cerca de 2.000 millones de barriles en reservas probadas de crudo y 1,7 terapiés cúbicos de gas. La meta de mediano plazo es volver a producir un millón de barriles diarios. La producción actual ronda los 731.000, un 27 % por debajo de ese objetivo.
También trabajará en “desbloquear” los yacimientos no convencionales mediante fracking. Entre el 40 % y el 50 % de los recursos contingentes están frenados por temas sociales y ambientales. El Ministerio busca convertirlos pronto en reservas probadas.
Los pilares de la política del Gobierno
La estrategia oficial empieza por los incentivos y la estabilidad. Este eje lo lidera la Vicepresidencia y, según el Gobierno, es la vía para recuperar la confianza en el sector. A esto se suman nuevas iniciativas de exploración, que se anunciarán próximamente.
En producción incremental, el Ministerio ajusta las reglas técnicas para la explotación de gas metano asociado al carbón (CBM) y prevé un anuncio pronto, dijeron las fuentes. También revisa la regulación de los yacimientos no convencionales, con mesas técnicas dedicadas a este tema.
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En el frente ambiental, el Gobierno trabaja con el Ministerio de Ambiente y la ANLA para agilizar el licenciamiento. En defensa y seguridad, un comité interinstitucional acompaña a los proyectos para que cumplan sus cronogramas.
Además, el Gobierno trabaja con la Vicepresidencia en una reforma del marco legal de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, que hoy considera demasiado pesado. La meta, según las fuentes, es poder declarar más proyectos estratégicos en el corto plazo. Este mecanismo ya se ha aplicado en gasoductos y en transmisión eléctrica.
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