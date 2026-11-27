El Túnel del Toyo avanza en la instalación de sus sistemas electromecánicos, entre ellos ventiladores, iluminación y equipos de seguridad, necesarios para su puesta en funcionamiento. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó los avances y el trabajo conjunto para reactivar las obras.
A través de sus redes sociales, el mandatario departamental mostró cómo quedaron instalados los ventiladores dentro de la infraestructura y señaló que también progresan los trabajos de iluminación, señalización, red contra incendios, comunicaciones y monitoreo.
Rendón explicó que estos equipos electromecánicos permanecieron embodegados durante más de dos años y que ahora están siendo incorporados al proyecto. Además, atribuyó la continuidad de los trabajos a la articulación entre la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.
¿Qué características tiene el Túnel del Toyo?
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El Túnel del Toyo, que hace parte del proyecto Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, tendrá una longitud de 9,7 kilómetros y será uno de los túneles carreteros más largos de América. La megaobra busca mejorar la conexión entre Medellín, el occidente de Antioquia y la región de Urabá, facilitando el acceso al mar Caribe y a Puerto Antioquia.
El proyecto vial contempla un corredor de 37,7 kilómetros y está dividido en dos tramos. El primero, que incluye el túnel principal, tiene el 100 % de la obra civil terminada, mientras que el segundo, a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, registra un avance del 80 %, según el reporte de septiembre de 2026.
Para su funcionamiento, el corredor contará con 102 ventiladores, 22 subestaciones eléctricas, 358 cámaras de monitoreo, 40 kilómetros de fibra óptica y sistemas de protección contra incendios, entre otros dispositivos. En el túnel principal se instalarán 50 ventiladores, 231 cámaras y 347 equipos de comunicación y emergencia.
La instalación de estos sistemas estuvo marcada por retrasos, debido a que los equipos permanecieron almacenados durante un periodo prolongado sin ser instalados. En septiembre de 2026, el Gobierno Nacional informó que los trabajos de montaje habían comenzado el 8 de agosto y estableció octubre de 2027 como fecha prevista para la entrada en operación del proyecto.