El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la lucha contra la pobreza será una de las prioridades de su administración, con una meta de reducir la pobreza monetaria del 28 % al 20 % para 2030.
El anuncio se produjo durante la instalación de la Mesa de Equidad para el Milagro Social, escenario en el que el mandatario planteó que su política social busca que 3,6 millones de colombianos salgan de la pobreza en los próximos cuatro años.
Según explicó, la estrategia de la denominada “Patria Milagro” no estará enfocada únicamente en entregar ayudas económicas, sino también en generar oportunidades para que los ciudadanos puedan acceder a empleos, emprender y sostener a sus familias con ingresos propios.
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En ese sentido, el mandatario pidió a los ministros y directores de las entidades del Gobierno Nacional trabajar de manera coordinada y concentrar sus esfuerzos en las regiones con mayores necesidades sociales.
También insistió en que la política social debe tener objetivos medibles, responsables definidos y resultados concretos, con el propósito de evitar la dispersión de recursos y los esfuerzos institucionales aislados.
“No quiero más esfuerzos dispersos ni recursos desperdiciados: quiero decisiones, metas, responsables y resultados que se sientan en la vida de la gente”, señaló.
Finalmente, De la Espriella sostuvo que la seguridad y la política social serán los dos pilares de su Gobierno, con los que espera recuperar el orden y ampliar las oportunidades económicas para la población.
¿Cómo está la pobreza en Colombia?
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 28 % durante 2025, lo que representa una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024, cuando alcanzó el 31,8 %. Esto significa que alrededor de 14,4 millones de colombianos permanecían en esta condición.
La medición también evidencia diferencias entre las zonas rurales y urbanas del país. En el campo, la pobreza monetaria llegó al 39,5 %, mientras que en las cabeceras municipales se ubicó en 24,6 %, lo que refleja mayores dificultades económicas en las regiones rurales.
Por su parte, la pobreza monetaria extrema se situó en 9,6 % en 2025. Este indicador mide la proporción de personas cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.
En los últimos años, la pobreza monetaria ha mantenido una tendencia a la baja: pasó de 34,6 % en 2023 a 31,8 % en 2024 y llegó al 28 % en 2025.