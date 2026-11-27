La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, planteó que el incremento del salario mínimo para 2027 debería ubicarse en torno al 8 % con el objetivo de que el reajuste salarial mantenga coherencia con las variables fundamentales de la economía.
La proyección, formulada durante una entrevista con Bloomberg Línea, busca balancear la remuneración de los trabajadores en un año que se anticipa difícil. El cálculo de la economista se basa en la proyección de una inflación que cerraría 2026 «a lo sumo en 7 %» y un avance de la productividad laboral cercano al 1 %, conforme a las metodologías previstas en la ley.
Según explicó Acosta, un aumento de esta magnitud resulta idóneo para remunerar a los trabajadores sin exacerbar las presiones inflacionarias ni presionar indebidamente la estructura de costos de los generadores de empleo.
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De hecho, la codirectora recordó los efectos observados tras el alza salarial del 23 % fijada para 2026. Estudios elaborados por el Grupo de Estudios del Mercado Laboral del banco central confirmaron un mayor deterioro del empleo formal en los sectores intensivos en mano de obra y con alta proporción de trabajadores atados al salario mínimo.
Aunque reconoció que este incremento fue «favorable individualmente para las familias» que perciben dicho ingreso, advirtió que la magnitud del ajuste representó un desafío crítico para las empresas.
Acosta enfatizó que el 70 % del empleo en Colombia es generado por pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se vieron imposibilitadas para absorber dicho incremento salarial, en un contexto agravado por los mayores costos derivados de la reforma laboral.
Hogares deben ahorrar, gastar menos y desendeudarse
Más allá de la negociación salarial, codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, hizo un llamado directo a los colombianos para adaptar sus hábitos financieros a las exigencias de la coyuntura.
La economista advirtió que Colombia arrastra un «boom de consumo que no ha parado» desde la pospandemia, alimentado por mayores ingresos derivados de los buenos precios del café, el auge del turismo y el flujo constante de remesas.
El problema central radica en que este dinamismo del gasto ha sobrepasado la capacidad productiva de la economía nacional, generando presiones sobre los precios que obligan al emisor a mantener una política monetaria restrictiva, es decir, tasas de interés más altas. Por ello, Acosta subrayó que el proceso de estabilización requiere el compromiso activo de los consumidores.
«El ajuste es algo que nos va a pasar a todos y que lo requerimos para que podamos crecer más. En los hogares vamos a tener que ahorrar para quienes tengan capacidad de hacerlo; quizás tenemos que desendeudarnos también», afirmó la codirectora.
Moderación del crecimiento económico
La funcionaria advirtió de manera categórica que «si no hacemos bien ese ajuste no vamos a poder crecer», haciendo hincapié en que el ahorro de los hogares es un pilar indispensable para sostener la inversión y asegurar un crecimiento futuro sostenible y generador de bienestar.
Las proyecciones macroeconómicas presentadas por el equipo técnico del Banco de la República señalan que 2027 será fundamentalmente un año de estabilización en el que no cabe esperar una rápida aceleración de la actividad productiva.
El emisor prevé un crecimiento económico ligeramente por debajo del 2 %, cifra inferior a la estimada para 2026, tras haber registrado una desaceleración notable en el tercer trimestre con una expansión de tan solo 0,5 %.
Acosta atribuyó la desaceleración del tercer trimestre a la pérdida del impulso que venía aportando el gasto de la administración pública. A este factor se sumó el impacto social y económico del terremoto del 10 de agosto. No obstante, la economista expresó un moderado optimismo respecto al cuarto trimestre, señalando que las labores de reconstrucción suelen compensar en los flujos de actividad parte de las pérdidas patrimoniales sufridas.
Frente al riesgo de que Colombia ingrese en un escenario de estanflación —entendido como la combinación de un crecimiento estancado e inflación elevada—, la codirectora ofreció un parte de tranquilidad. Si bien reconoció que la inflación continúa sensiblemente por encima de la meta del 3 % y del rango de tolerancia, sostuvo que el país está «todavía lejos», descartando por el momento ese diagnóstico extremo.
Urgencia de la reforma tributaria
Al examinar las finanzas públicas, Acosta fue enfática al señalar que el país enfrenta una vulnerabilidad estructural de larga data. «Estamos gastando mucho más de lo que somos capaces de generar», afirmó, indicando que este desbalance entre ingresos y gastos se profundizó en la administración anterior al desestimarse la importancia de mantener la disciplina fiscal.
En este escenario, la economista ve en la ley de rescate económico o reforma tributaria impulsada por el Gobierno una herramienta clave para emitir una señal contundente a los mercados e inversionistas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, aclaró que la corrección no se logrará de manera inmediata.
«No es inmediato el ajuste, va a durar por varios periodos», explicó, haciendo hincapié en que el esfuerzo fiscal deberá extenderse de forma ininterrumpida durante 2027 y 2028 para estabilizar la deuda y evitar su crecimiento continuo.
Recientemente, incluso el gerente del BanRep, Leonardo Villar, señaló que el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno es clave para corregir el déficit fiscal, aliviar presiones inflacionarias y permitir una reducción más rápida de las tasas de interés en Colombia.
Perspectiva de tasas de interés en 2027
En cuanto a las tasas de interés, la codirectora justificó la postura firme mantenida por la Junta Directiva del Banco de la República para asegurar el retorno de la inflación a la meta del 3 %. Acosta aseguró que al emisor no le agrada encarecer el crédito, pero defendió la medida como el único camino para proteger el bienestar social a largo plazo.
«A nosotros no nos gusta tener que subir las tasas. Las economías no crecen de manera sostenible en ambientes que son inestables. No le hacemos un favor a los mismos trabajadores si no defendemos el poder adquisitivo que tienen», enfatizó.
A esta coyuntura se suma fenómeno de El Niño, cuyos efectos ya se perciben en el precio de los alimentos. Aunque Acosta fue enfática en que la política monetaria no puede frenar el impacto directo de un choque climático sobre los precios agrícolas, explicó que las acciones de la Junta Directiva se dirigen a contener los efectos indirectos sobre el resto de la canasta básica.
También abordó la necesidad de revisar los subsidios, particularmente en el sector energético y de combustibles. A su juicio, resulta «inconsistente que estemos tratando de hacer un mayor esfuerzo fiscal y que no hagamos algo en materia de subsidios», por lo que no descarta presiones temporales sobre la inflación derivadas de la corrección de estos precios.
Así mismo, se refirió a la reciente volatilidad del mercado cambiario y al fortalecimiento global del dólar, que llevó a la divisa a superar la barrera de los $3.500. La economista señaló que, aunque la depreciación rápida es un factor a vigilar por su impacto sobre las importaciones que hace el país, la tasa se mantiene dentro de rangos manejables.
De consolidarse esta armonización entre la política fiscal y la monetaria, la economista anticipa que en el segundo semestre de 2027 podrían registrarse las condiciones para iniciar una reducción gradual y sostenible de las tasas de interés.
Finalmente, recordó que las decisiones de política monetaria tardan entre seis meses y un año en transmitir sus efectos a la economía real. «Nos toca a veces apretar los dientes y esperar que se dé ese resultado», concluyó.
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