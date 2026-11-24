Durante su intervención en el foro Visión Itaú 2026, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, ofreció un balance detallado sobre los desafíos del proceso desinflacionario en Colombia, los choques fiscales y salariales que forzaron un reciente endurecimiento monetario, y las condiciones indispensables para iniciar la bajada de las tasas de interés.
El mensaje central del vocero del emisor es que la política monetaria restrictiva ganará tracción de forma mucho más rápida y creíble si se concreta el ajuste de las finanzas públicas.
Según Villar, si la política fiscal actúa en la misma dirección que la política monetaria mediante el proyecto de ley presentado por el Gobierno, se podrá avanzar con mayor celeridad hacia un proceso de reducción de las tasas de interés.
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El vocero enfatizó que la reducción de las tasas de interés no es una medida inminente y tomará tiempo mientras el descenso de la inflación se consolide. Sin embargo, aclaró que la magnitud de la contención monetaria dependerá directamente de lo que suceda en el frente fiscal.
El funcionario calificó de «monumental» y «valerosa» la propuesta del Ejecutivo de implementar la ley de rescate económico, un plan de ajuste fiscal equivalente a cuatro puntos porcentuales del PIB a lo largo del periodo presidencial. Esta medida busca revertir el déficit primario actual (estimado entre 3,5 % y 3,9 % del PIB) para alcanzar un superávit primario de 0,5 % a 0,6 % del PIB hacia el año 2030.
De acuerdo con Villar, este ajuste es indispensable para estabilizar la relación entre la deuda pública y el PIB en 2030. Al contraer la demanda estatal mediante esta consolidación fiscal, el Banco de la República dispondrá del margen necesario para abaratar el crédito, permitiendo que la inversión y la actividad del sector privado compensen la menor demanda pública y reactiven el crecimiento de forma sostenible.
La ruptura de la regla fiscal y el choque salarial de 2026
Al repasar la trayectoria reciente de los precios, Villar recordó que la inflación logró descender desde un pico de 13,4 % en el primer trimestre de 2023 hasta un 4,8 % a mediados de 2025, tras haber llevado la tasa de interés desde el 1,75 % hasta el 13,25 %. Ese progreso permitió realizar recortes iniciales de 400 puntos básicos en la tasa de intervención.
Sin embargo, el proceso desinflacionario se desvió a mediados de 2025, cuando el Gobierno anunció formalmente que dejaría de cumplir la regla fiscal, lo que disparó el gasto público y amplió el déficit. La situación se agravó drásticamente en enero de 2026 con un incremento del salario mínimo que, sumado a la reducción de la jornada laboral, representó un aumento efectivo del 28 % en el costo por hora.
Estos choques elevaron las expectativas de inflación para 2026 hacia niveles del 6,5 % – 6,7 % (ubicándose actualmente en el 6,3 %) e impulsaron las expectativas a dos años vista hasta un preocupante 4,7 %.
Endurecimiento monetario y contención de expectativas
Para evitar un descontrol inflacionario y defender su credibilidad, la Junta Directiva del emisor tuvo que reaccionar con firmeza, incrementando la tasa de interés en 275 puntos básicos en el primer semestre de 2026 y 25 puntos básicos adicionales recientemente, acumulando un alza de 300 puntos básicos (3 puntos porcentuales) en lo corrido del año.
Villar reconoció que esta postura es dolorosa y convirtió a Colombia en una excepción regional al subir tasas mientras otros países las bajaban. No obstante, destacó que la medida dio resultados al estabilizar las expectativas de inflación a dos años, logrando reducirlas del 4,7 % al 3,8 %, si bien continúan por encima de la meta del 3 %.
El gerente del emisor explicó el ciclo económico reciente comparándolo con la resaca posterior a una fiesta insostenible. El estímulo derivado del gasto público y el consumo de los hogares generó un crecimiento temporal del PIB del 3,6 % en el segundo trimestre de 2026.
Sin embargo, este crecimiento estuvo fuertemente desbalanceado. Mientras la demanda se aceleraba y aumentaban las importaciones, la inversión cayó de niveles del 24 % del PIB a tan solo el 16%, impidiendo que la capacidad productiva del país respondiera.
Una vez que el gasto público dejó de crecer al mismo ritmo, la economía sintió el impacto del ajuste monetario, desacelerándose drásticamente hasta registrar un crecimiento de apenas 0,5 % en el tercer trimestre de 2026.
Turbulencia cambiaria
Por último, Villar abordó el comportamiento reciente del mercado cambiario. Explicó que, tras un periodo atípico de fuerte apreciación del peso frente al dólar, el cambio en el entorno internacional —marcado por repuntes de inflación en Estados Unidos y Europa— detonó una fuerte depreciación en las últimas semanas. En tan solo ocho días, el tipo de cambio saltó de niveles cercanos a los $3.100 a superar los $3.600 por dólar.
Ante esta volatilidad externa, Villar concluyó reiterando la urgencia de avanzar en el ajuste fiscal para fortalecer la credibilidad financiera del país, asegurar el financiamiento del Estado y consolidar una senda en la que la inflación retorne a la meta del 3 % y las tasas de interés puedan descender de forma permanente.
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