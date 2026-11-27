El incremento del salario mínimo en Colombia se empieza a definir y la mesa de concertación recoge la postura de varios representantes de la ciudadanía, incluidos los pensionados.
Hay que tener en cuenta que el incremento salarial que se defina por consenso o por decreto le interesa a cerca de 1,4 millones de jubilados que reciben ese nivel de jubilación.
De acuerdo con los analistas locales, el incremento del salario mínimo no debería ser mayor al 9 %, pero los trabajadores hablan de un ajuste de dos dígitos, con lo que la discusión ya empieza con puntos bien distantes, en algunos casos hasta con $500.000 de diferencia.
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Pendiente de que se conozca de manera concreta la propuesta de los pensionados en Colombia, los gremios que hacen parte de la mesa de negociaciones suelen pedir que se revisen los descuentos que se hacen sobre las mesadas.
Lo que pedirán los pensionados en Colombia por la discusión del salario mínimo
La petición recurrente, en ese sentido, es que se hagan cambios sobre los aportes que se hacen a salud, sobre todo a los jubilados con mesadas más bajas, incluso hasta los dos salarios mínimos.
Hoy, de acuerdo con la norma, los pensionados tienen descuentos y, cuando las mesadas son desde 10 salarios, se les cobra aporte al fondo de solidaridad pensional.
Los descuentos para pensionados por salud:
- Mesadas de 1 salario: 4 %
- Mesadas de 1 a 3 salarios: 10 %
- Mesadas arriba de 3 salarios: 12 %
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La discusión del salario mínimo en Colombia, en caso de que exista un acuerdo entre las partes, se debería definir hacia la segunda semana del mes de diciembre.