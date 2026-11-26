Una nueva medición, elaborada por Visión Davivienda, muestra cuáles son las expectativas que tienen los inversionistas sobre el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.
La encuesta da como resultado que las expectativas de los inversionistas coinciden, sustancialmente, con las que tienen los empresarios del país sobre lo que tendría que ser el ajuste para los trabajadores.
Se lee en los resultados que cerca del 63 % de los encuestados dice que el incremento del salario mínimo en Colombia para el año entrante debería estar entre el 8 % y el 9 %.
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Con esto, la propuesta de ajuste rondaría entre los $150.000 y los $160.000, monto que llevaría el pago a rozar la cifra de $1.900.000, sin tener en cuenta el auxilio de transporte.
¿Aumento del salario mínimo en Colombia solo hasta el 7 %?
Esta postura dista de lo que piden los trabajadores del país, quienes explican que el incremento no debería ser menor al 10 %, al tiempo que algunos sindicatos hablan de un alza del 38 %.
Adicionalmente, la misma encuesta encontró que un 13 % de los inversionistas cree que el ajuste de 2027 debería ubicarse entre el 10 % y el 11 %, mismo porcentaje de quienes consideran que el aumento no debería ser mayor al 7 %.
El Gobierno y la ANDI confían en que el incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 se logrará por consenso, cuya fecha límite sería el 15 de diciembre.
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En caso de que no se dé así, la última palabra la tendrá el presidente Abelardo de la Espriella, quien definiría el aumento mediante la expedición de un decreto, teniendo como última fecha posible el 30 de diciembre.