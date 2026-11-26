El Ministerio del Trabajo confirmó que el debate del salario mínimo en Colombia sigue sumando actores para discutir el ajuste, un diálogo con el que se espera definir el incremento por consenso.
Según el Gobierno, existe un ambiente favorable para lograr un aumento por acuerdo y no por decreto, como ha ocurrido recientemente en el país.
De acuerdo con la cartera laboral, el aumento del salario mínimo en Colombia debe tener muy en cuenta los intereses de todos los empresarios y trabajadores; de ahí la necesidad de sumar voces que los representen.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Para esta ocasión, el Gobierno confirmó que en la mesa también estarán representantes de los recicladores en Colombia, un gremio en el que hay una masa muy importante de personas que ganan un mínimo.
¿Habrá aumento del salario mínimo en Colombia por consenso?
“Necesitamos que hagan parte de ella quienes nunca han tenido voz en el ejercicio de la concertación del salario mínimo de este país. Esta es la oportunidad, porque en esta mesa cabemos todos”, dijo Natalia López, ministra del Trabajo.
Cabe recordar que, en días pasados, el Gobierno había confirmado también la presencia de voceras de las empleadas domésticas, así como de algunos sindicatos departamentales.
Recomendado: Gerente del Banco de la República dice cuál sería la receta adecuada para el aumento del salario mínimo
De momento, los empresarios insisten en un techo del 9 % para el aumento del salario mínimo en Colombia del año entrante, mientras que para los trabajadores el incremento no debería ser de un solo dígito; en algunos casos se habla incluso de un alza del 38 %.