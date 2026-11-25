La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC (CAXDAC) pidió al Gobierno De la Espriella adoptar medidas para garantizar la continuidad de sus operaciones y evitar que las dificultades financieras relacionadas con sus gastos administrativos comprometan el funcionamiento de la entidad. El llamado se produjo después de la Asamblea Extraordinaria de Afiliados, realizada el 24 de noviembre de 2026, en la que se definieron acciones para proteger los derechos de los aviadores civiles pensionados.
Aunque CAXDAC afirma que dispone de recursos para respaldar el 100 % de sus obligaciones pensionales, enfrenta dificultades para financiar sus costos de funcionamiento. De acuerdo con la entidad, los recursos destinados a cubrir su operación administrativa alcanzarían únicamente hasta junio de 2027.
Ante esta situación, la primera medida consiste en reiterar durante diciembre de 2026, ante el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, la solicitud de autorización para implementar una comisión de administración. La propuesta permitiría destinar una parte de los rendimientos de su portafolio de inversiones al pago de los gastos operativos, sin utilizar el capital de las reservas pensionales ni acudir a recursos del presupuesto nacional.
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La presidenta de CAXDAC, Zulma Guauque, explicó que la entidad administra un portafolio de aproximadamente $2,17 billones, destinado a respaldar la totalidad de las mesadas pensionales. También recordó que durante más de 30 años la Caja ha cumplido oportunamente con sus obligaciones frente a los pensionados, sin recibir recursos del Estado.
En la Asamblea también se acordó solicitar a las autoridades tres garantías: financiación del 100 % de las obligaciones pensionales, respeto por los derechos adquiridos de afiliados y beneficiarios, y respaldo estatal para la totalidad de las pensiones a cargo de la entidad.
¿Qué pasaría si no se aprueba la propuesta de CAXDAC?
Si la comisión de administración no recibe autorización, la entidad solicitará en enero de 2027 al Ministerio de Hacienda la expedición de una ley especial que establezca las condiciones para una eventual liquidación.
La propuesta deberá incluir seis garantías, entre ellas el reconocimiento de todas las obligaciones pensionales, la protección de los derechos adquiridos, el fondeo de los tiempos de servicio que quedaron sin aportes por la liquidación de empresas, la separación de los fondos legal y extralegal y la protección laboral de los trabajadores de la Caja.
Adicionalmente, CAXDAC notificará a la Superintendencia Financiera y solicitará a la Contraloría General de la República ejercer control fiscal preventivo y concomitante sobre el proceso.
Por otra parte, la entidad aclaró que sus dificultades administrativas y financieras no están relacionadas con la controversia por el traslado de 347 afiliados a Colpensiones. Sobre este asunto, el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la orden administrativa, por lo que esta continúa vigente, aunque todavía no existe un pronunciamiento definitivo sobre su legalidad.
Finalmente, CAXDAC hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y a las demás autoridades competentes para que atiendan sus solicitudes y adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad institucional y el pago de las mesadas pensionales.