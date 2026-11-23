La posibilidad de enviar fotografías de una lesión, describir síntomas mediante notas de voz y recibir indicaciones médicas desde el celular tendrá nuevos límites en Colombia. El Ministerio de Salud expidió la Resolución 1644 de 2026, mediante la cual establece las condiciones para prestar servicios de telemedicina y precisa que aplicaciones de mensajería como WhatsApp no pueden reemplazar una consulta médica formal.
La disposición no prohíbe que clínicas, hospitales y consultorios mantengan contacto con sus pacientes a través de esta aplicación. Su propósito es diferenciar las comunicaciones administrativas de aquellas interacciones que impliquen diagnósticos, tratamientos o prescripciones médicas. Para estas últimas, se requiere una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad de la información y permita dejar constancia de la atención en la historia clínica.
Según cifras del Ministerio de Salud, durante 2024 se registraron más de 5,4 millones de atenciones de telemedicina, que beneficiaron aproximadamente a 3,94 millones de personas.
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Dorian Rallón, CEO de Biofile, explicó que el problema no radica en utilizar WhatsApp como herramienta de comunicación, sino en considerar que una conversación por chat cumple, por sí sola, con los requisitos necesarios para prestar un servicio de salud.
¿Qué servicios de salud se podrán seguir prestando por WhatsApp?
Los pacientes podrán continuar utilizando la aplicación para solicitar o confirmar citas, recibir recordatorios, consultar los requisitos para realizarse exámenes y adelantar trámites administrativos. También podrá emplearse para ofrecer orientación general, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas.
No obstante, enviar una fotografía de una lesión y recibir un diagnóstico o una fórmula médica sin una atención debidamente documentada no constituye una consulta de telemedicina.
La Resolución 1644 contempla la posibilidad de que los profesionales autorizados formulen medicamentos durante determinadas modalidades de atención virtual. Para ello, la orden médica debe contar con una firma válida y quedar registrada en la historia clínica del paciente.
Derechos de los pacientes y obligaciones de las EPS
Antes de acceder a una consulta virtual, los usuarios tienen derecho a conocer qué profesional los atenderá, cuál será la plataforma utilizada y qué mecanismos se implementarán para proteger sus datos personales. Asimismo, el prestador debe explicar cómo funciona el servicio, cuáles son sus posibles riesgos y qué procedimiento se seguirá para garantizar la continuidad de la atención en caso de fallas de conexión.
Por su parte, las EPS deben facilitar el acceso a los servicios de telemedicina incluidos en los beneficios de salud, sin establecer barreras administrativas o tecnológicas que dificulten su utilización.
La transformación digital también avanza en la gestión de los registros médicos. A junio de 2026, el Ministerio de Salud reportó más de 7,7 millones de resúmenes digitales de atención, correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes.