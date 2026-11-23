Encontrar un canal confiable para pagar facturas y evitar sitios fraudulentos es uno de los desafíos que enfrentan los usuarios al realizar transacciones por internet. Frente a esta situación, la fintech colombiana Wepago desarrolló una plataforma que reúne más de 22.000 convenios con empresas y prestadores de servicios, con el objetivo de facilitar la consulta de alternativas de pago en un mismo entorno digital.
La compañía cuenta con una red de 22.871 convenios en los 33 departamentos del país y 461 municipios. Esta cobertura permite a los usuarios identificar empresas, servicios y canales de recaudo para cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de consultar diferentes páginas web hasta encontrar una opción disponible.
Uno de los componentes de su estrategia es el desarrollo de páginas especializadas que buscan posicionarse en los motores de búsqueda. Según la fintech, las primeras 2.000 páginas creadas ya aparecen en consultas relacionadas con compañías como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y operadores de telecomunicaciones como WOM.
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La iniciativa apunta a reducir los riesgos asociados con la búsqueda de canales de pago en internet, donde circulan páginas que imitan portales oficiales para obtener información personal o engañar a los usuarios que intentan pagar recibos y facturas. El modelo de Wepago busca facilitar el acceso a alternativas de consulta desde el momento en que las personas realizan sus búsquedas.
“Cuando una persona busca dónde pagar su recibo, necesita encontrar una opción confiable sin tener que navegar entre múltiples páginas o exponerse a enlaces fraudulentos”, señaló Warino Viveros, CEO de Wepago.
La plataforma también busca beneficiar a las empresas de servicios públicos y otros proveedores, al facilitar que sus clientes encuentren los canales de recaudo disponibles y puedan realizar sus pagos de manera más sencilla.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Cali, a través del Distrito de Innovación NIDO.