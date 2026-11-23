Andrés Velasco, presidente de Asofondos (gremio que reúne a las administradoras privadas del país), llamó la atención sobre el panorama para la pensión de las mujeres en Colombia, con base en las modificaciones que se implementan con la reforma al sistema de jubilaciones, que ya avaló la Corte Constitucional.
Una de las mayores preocupaciones sigue siendo la reducción de semanas cotizadas que deben certificar las mujeres, que pasará de 1.300 a 1.000 para el año 2036.
A ojos de Asofondos, ese panorama para la pensión de las mujeres en Colombia es altamente complejo, toda vez que no tiene en cuenta la expectativa de vida y, en cambio, traslada el problema a las arcas fiscales del país.
¿Qué pasará con la pensión de las mujeres en Colombia?
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Datos recientes muestran que, de acuerdo con expertos locales, el monto de la mesada pensional de las mujeres se ve afectado en la medida en que, dentro de 10 años, van a cotizar por menos tiempo. Lo anterior si se tiene en cuenta que la cotización se puede llegar a hacer con salarios bajos, de ahí también la recomendación de implementar ahorros voluntarios.
“Por eso tenemos que ser serios en Colombia y proponer una reforma al sistema en la que nos toca contribuir un poco más para poder tener certeza de que vamos a tener una vida pensional, porque, si no, son pájaros en el aire, nos están mintiendo”, dijo Velasco a Blu Radio.
Recomendado: OCDE propone aumentar la edad de pensión en Colombia para hombres y mujeres a 65 años
Retomando recomendaciones de la OCDE, Velasco señaló que se debe empezar a pensar en subir la edad de pensión para hombres y mujeres en Colombia e igualarla, al menos, a 65 años.