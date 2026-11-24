Valora Analitik pudo confirmar que los cajeros de Bancolombia dejarán de entregar billetes de $10.000, como parte de algunas medidas que buscan hacer más eficiente este tipo de retiros.
En algunas pantallas de puntos de retiro del banco se emiten mensajes como: “El billete de $10.000 nos dice adiós, menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros”.
Bancolombia le confirmó a Valora Analitik que la medida obedece a varios factores, entre ellos la menor disponibilidad de billetes de $10.000.
¿Qué pasará con los billetes de $10.000 en los cajeros de Bancolombia?
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“La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente. La menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones”.
Bancolombia agregó que, a su vez, “avanzamos en la incorporación del billete de $100.000 para aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros. Esto es, que más personas puedan hacer retiros por cada cajero”.
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Hay que tener en cuenta que, de otro lado, varias políticas del Gobierno, la Superintendencia Financiera y los mismos bancos se enfocan en que cada vez más personas dejen de usar el efectivo y se centren en la banca digital.