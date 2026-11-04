Gobierno De la Espriella confirmó que estos trabajadores en Colombia serán cambiados a Colpensiones

El Gobierno De la Espriella anunció que ya avanza en una ruta para trasladar a Colpensiones a los afiliados de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), entidad que atraviesa dificultades financieras y cuya situación motivó la instalación de una mesa técnica entre varias instituciones del Estado.
La reunión fue liderada por la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, y contó con representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones. El objetivo fue revisar el panorama de la caja y establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos pensionales de los trabajadores del sector aeronáutico.
Uno de los puntos centrales fue la solicitud de CAXDAC para utilizar los rendimientos financieros de sus reservas pensionales. Sin embargo, el Gobierno mantuvo la posición de la Superintendencia Financiera frente a las restricciones legales para disponer de esos recursos.
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La restricción está contemplada en el artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994, que establece que las reservas y sus rendimientos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones pensionales. Por tanto, no pueden utilizarse para cubrir gastos diferentes, como comisiones de administración que no estén autorizadas por la normativa.
Traslado de afiliados de CAXDAC a Colpensiones
Ante este escenario, el Ministerio del Trabajo confirmó que trabaja en una ruta institucional para organizar la migración de los afiliados de CAXDAC a Colpensiones. El proceso busca evitar afectaciones a los derechos adquiridos y garantizar la continuidad en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.
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La viceministra Elianne Forero señaló que el acompañamiento de las entidades involucradas será fundamental para desarrollar un traslado ordenado, con respaldo técnico y jurídico.Por ahora, el Gobierno no precisó un cronograma, el número de afiliados que participarían ni las condiciones operativas del proceso. Entretanto, aseguró que continuará el seguimiento a la situación financiera de CAXDAC para proteger los recursos destinados a las pensiones de los aviadores civiles.