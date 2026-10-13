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Presupuesto 2027: hay acuerdo para destinar $6 billones a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto

Explicó el senador, "un acuerdo para reducir el servicio a la deuda en $6,4 billones, de los cuales $6 billones se invertirán para el terremoto".

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Presupuesto 2027: hay acuerdo para destinar $6 billones a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto
Presupuesto 2027: hay acuerdo para destinar $6 billones a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto. Foto: montaje con imágenes generadas con Gemini IA para fines ilustrativos

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Christian Garcés, senador de Colombia por el Centro Democrático, anunció este martes 13 de octubre que $6 billones del servicio de la deuda serán destinados a la atención por el terremoto y la gestión del riesgo de desastres en el Presupuesto General de la Nación 2027.

Por medio de un video en su cuenta de X, el congresista, quien también es coordinador ponente del PGN, contó: “Acabamos de terminar reunión de ponentes y el Ministerio de Hacienda y se logra un acuerdo para reducir el servicio a la deuda en $6,4 billones, de los cuales $6 billones se invertirán para el terremoto y la atención de desastres”.

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Imágenes: Infopresidencia

Adicional a eso, contó que fue incluido un articulo nuevo donde el Gobierno Nacional se compromete a presentar al Congreso, a las comisiones económicas, un plan de austeridad y disminución de gastos de funcionamiento, el cual se mantuvo elevado durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Destacado: Obras por Impuestos entra en marcha para financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

Así avanza la aprobación del Presupuesto 2027

El Congreso de la República avanza en la discusión del proyecto del PGN, teniendo en cuenta que el calendario establece que el plazo para aprobar el presupuesto vence el próximo 20 de octubre.

Por lo anterior, las sesiones de los próximos días serán clave para completar el trámite dentro del tiempo previsto y definir la distribución de los recursos públicos para el próximo año.

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Comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República.
Foto: Valora Analitik.

Cabe resaltar que las comisiones económicas ya aprobaron el monto de $634,9 billones y, posteriormente, le dieron aval al proyecto en primer debate.

Sigue que el Congreso avance en las discusiones para definir dicho texto, y se espera que, una vez se tenga su aprobación, el Gobierno De La Espriella presente la Ley de Rescate Fiscal para tener el nuevo recorte presupuestal y sanar las finanzas públicas para el próximo año.

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