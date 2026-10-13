Obras por Impuestos entra en marcha para financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

El Gobierno Nacional puso en marcha Obras por Impuestos para la Reconstrucción (OXI-R), una modalidad temporal y excepcional que permitirá al sector privado financiar proyectos para recuperar la infraestructura y los servicios afectados por el terremoto que sacudió al país.
La iniciativa busca acelerar la recuperación de las regiones afectadas mediante la participación de contribuyentes que cumplan los requisitos para vincular recursos asociados al pago de su impuesto de renta.
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) será la encargada de administrar y operar el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, que permanecerá abierto durante toda la vigencia del mecanismo.
Esto permitirá incorporar progresivamente proyectos que cumplan los requisitos y obtengan viabilidad, para que estén disponibles para los contribuyentes interesados en financiarlos.
“A los empresarios de Colombia queremos invitarlos a ser parte de la reconstrucción. Con Obras por Impuestos podemos convertir impuestos en obras, inversión en resultados y proyectos en soluciones concretas para las comunidades”, aseguró Cindy Palma Aguirre, directora de la ART.
¿Qué proyectos podrán financiarse con Obras por Impuestos?
Los recursos podrán destinarse a iniciativas para recuperar, rehabilitar, reconstruir, reforzar, mejorar o reponer infraestructura, bienes y servicios afectados por el terremoto.
Entre los sectores contemplados están vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, energía, vías y transporte, conectividad, infraestructura productiva rural, escenarios deportivos y gestión del riesgo.
El mecanismo contará con la participación de la ART, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidades nacionales y territoriales, y el sector privado.
Asimismo, contempla controles de seguimiento e interventoría durante la ejecución de los proyectos.
Los contribuyentes podrán participar a través de las modalidades de fiducia o convenio. El proceso estará dividido en cuatro etapas: conformación del Banco de Proyectos; vinculación y formalización; preparación para la ejecución; y ejecución, entrega y cierre.
Con Obras por Impuestos para la Reconstrucción, el Gobierno busca movilizar recursos privados para acelerar la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto y atender las necesidades de las comunidades damnificadas.