El Concejo de Bogotá inició el primer debate del proyecto de presupuesto de la capital para la vigencia 2027. La iniciativa contempla recursos por $42,65 billones, lo que representa un crecimiento del 4,2 % frente al año anterior.
Los concejales Samir Abisambra, Juan Manuel Díaz y Julián Uscátegui presentaron la ponencia positiva con modificaciones, exponiendo las principales proyecciones presupuestales y los ajustes propuestos para diferentes sectores. Según explicaron, por cada $100 pesos de la asignación presupuestal, cerca de $78 se destinarían a inversión, $13 a funcionamiento y $9 a deuda.
Los ponentes también dieron a conocer la distribución de recursos para sectores como seguridad, educación y salud.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Los riesgos que identifica XM para garantizar el abastecimiento de energía en Colombia durante la temporada seca
En materia educativa, más de $5 billones se destinarían a docentes y personal de los colegios. Mientras que, en lo referente a infraestructura y dotación, la cifra rondaría los $143.000 millones.
En el caso del sector salud, se contempla garantizar la atención de más de 1,7 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado y, para el frente de seguridad, se incluye una propuesta de adición por más de $15.000 millones, orientada a fortalecer este componente de la gestión distrital.
En cuanto al mantenimiento de la ciudad, se plantearon recursos adicionales para la Unidad de Mantenimiento Vial, destinados a la conservación de vías y ciclorrutas, y para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el fin de mejorar la intervención de puntos críticos, la recolección de escombros y llantas y el seguimiento al servicio de aseo.
La discusión culminó al cierre de la jornada del viernes 27 de noviembre con la presentación de las propuestas. El Proyecto de Acuerdo 964 de 2026 continuará su trámite en las próximas semanas.