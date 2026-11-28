La discusión del salario mínimo arrancó con la instalación de la mesa de concertación, un espacio en el que empresarios, sindicatos y Gobierno buscarán llegar a un acuerdo para definir el incremento del próximo año. En ese proceso, hay una serie de indicadores económicos que sirven como punto de partida para orientar la negociación y sustentar las propuestas de cada sector.
Esos datos incluyen la transformación que viene experimentando la composición de los ingresos de los trabajadores.
De acuerdo con el más reciente reporte presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población ocupada que percibe exactamente una remuneración mínima sufrió un descenso, pasando de 2,34 millones de personas (10,1 % de los ocupados) a solo 1,13 millones (4,8 %).
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En contraste, la franja de ocupados con ingresos inferiores a este salario se incrementó significativamente, alcanzando 12,68 millones de personas (53,4 % de la población ocupada) frente a los 11,44 millones (49,3 %) registrados en el periodo anterior.
Este dato es clave porque permite dimensionar a cuántos trabajadores les afecta directamente un aumento del salario mínimo y qué tan amplias pueden ser sus consecuencias sobre el mercado laboral y la economía colombiana. De esa manera, la discusión no solo pasa por cuánto debería ajustarse, sino también por cuántas personas están vinculadas a ese valor y cómo se distribuyen los ingresos alrededor de él.
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¿Cayeron a la mitad las personas que ganan el mínimo?
En ese contexto, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, analizó qué tan cierto es que la cantidad de personas que ganan esta remuneración en Colombia haya caído a la mitad. Para sustentar su planteamiento, señaló que otros indicadores oficiales muestran un comportamiento diferente.
“¿Cayó a la mitad el número de personas que ganan un salario mínimo? Las cifras del propio DANE dicen que no. No es un error de la entidad: es un límite de medición que se puede corregir antes de negociar el mínimo de 2027”, indicó.
A través de su cuenta de X, Oviedo contrastó los resultados de la encuesta de hogares con los del registro de seguridad social y cuestionó la forma en que se clasifican los ingresos laborales.
Por ejemplo, el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (Relab) muestra que la participación de las relaciones laborales con ingresos equivalentes a un salario mínimo pasó de 23,4 % a 24,6 % entre enero y julio. Además, el empleo formal dependiente creció 1,5 % en ese periodo y los ocupados que cotizan a pensión aumentaron en 450.000 personas. También destacó que la caída se concentra en los trabajadores independientes, quienes no tienen un salario mínimo legal, por lo que considera que el cambio podría estar relacionado con la manera en que declaran sus ingresos.
En ese sentido, una de las hipótesis que plantea el exdirector del DANE es que el valor específico del mínimo estaría dificultando su identificación en las respuestas de la encuesta. Mientras en 2024 el mínimo era de $1.300.000, una cifra redonda, para 2026 quedó en $1.750.905. Así, una persona que recibe ese ingreso podría responder que gana $1.750.000, por ejemplo, y no quedar clasificada en la categoría de quienes reportan exactamente un salario mínimo.
Esa posibilidad ayudaría a explicar por qué la participación de quienes declaran ese ingreso pasó de 16,3 % en 2024 a 4,8 % en 2026, aunque todavía debe comprobarse.
Ante estas diferencias, Oviedo propuso que el DANE publique antes del 10 de diciembre, fecha en la que se presentan las propuestas de aumento, las respuestas en “valores exactos, rangos con bandas de tolerancia y cruces con la cotización a pensión”. Esto con el objetivo de establecer si la reducción observada corresponde a un cambio real en la distribución de los ingresos laborales o a una dificultad de medición.
“Mi posición: el mínimo de 2027 debe negociarse con una cifra que la encuesta y el registro confirmen a la vez. Primero medir bien, después decidir”, concluyó.