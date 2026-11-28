El Gobierno de Ecuador restringió de manera temporal la entrada de extranjeros por las fronteras terrestres con Colombia y Ecuador. La determinación se adoptó para mitigar posibles amenazas de seguridad durante las elecciones locales del próximo domingo 29 de noviembre.
Como parte de esa estrategia, Ecuador reforzó la vigilancia militar en estos puntos de entrada y puertos. El cierre entró en vigor este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 1 de diciembre, sin afectar el transporte de mercancías ni las actividades comerciales.
Según han informado medios internacionales, la medida está respaldada en un informe de los servicios de inteligencia ecuatorianos que advierte riesgos potenciales a la soberanía nacional y el desarrollo de los comicios.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Gobierno busca eliminar aranceles de insumos agropecuarios para mitigar la volatilidad internacional
A eso se suma que el Ejecutivo ha detectado actividades delictivas y episodios de violencia en varias zonas aledañas a la frontera.
Esta no es la primera vez que el gobierno del presidente Daniel Noboa establece este tipo de restricción. El mandatario ya había impuesto esta instrucción durante la jornada electoral presidencial de 2025.
Cabe recordar que el próximo domingo 29 de noviembre más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para renovar, entre otros cargos, las autoridades provinciales y municipales.