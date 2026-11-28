El costo de una carrera universitaria sigue siendo una de las principales barreras para quienes quieren continuar sus estudios después de graduarse del colegio. Para muchas familias, pagar una matrícula significa hacer cuentas durante meses, buscar financiación o incluso aplazar el proyecto de formación de alguno de sus integrantes. Sin embargo, existen alternativas que pueden reducir considerablemente ese gasto y permitir que más personas lleguen a la educación superior.
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Para el primer semestre de 2027, varias universidades e instituciones de educación superior con presencia en Bogotá anunciaron becas, descuentos y auxilios económicos para nuevos estudiantes y, en algunos casos, para quienes ya están cursando una carrera. Los beneficios van desde la congelación de las tarifas y la eliminación del costo de inscripción hasta apoyos que cubren el 100 % de la matrícula.
Universidades con becas y descuentos para estudiar en 2027
Uniagustiniana: matrícula con tarifas de 2026 e inscripción gratuita
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La Uniagustiniana anunció que mantendrá para el primer semestre de 2027 las mismas tarifas que tuvo durante 2026. Esto significa que los nuevos estudiantes podrán iniciar sus programas sin asumir un incremento en el valor de la matrícula frente al año anterior.
A este beneficio se suma la inscripción gratuita para toda su oferta académica, que incluye 19 programas de pregrado y ocho especializaciones. La institución cuenta con modalidades presencial y 100 % virtual.
“Congelar las tarifas a precios de 2026 y eliminar el costo de inscripción no es solo un alivio financiero, sino una invitación abierta a que más personas accedan a una educación superior innovadora y con sello agustiniano”, afirmó Ronald Carreño, gerente de Posicionamiento de la institución. El proceso de admisión para el semestre 2027-1 está habilitado en este enlace: https://hubs.ly/Q03lKFCK0.
Fundación Universitaria Horizonte: auxilios y becas de hasta el 60 %
La Fundación Universitaria Horizonte ofrece descuentos del 25 %, 45 % y hasta el 60 % sobre el valor de la matrícula para distintos programas. Estos beneficios están disponibles hasta diciembre de 2026.
Entre las carreras y especializaciones que cuentan con estos auxilios están Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo, Derecho, Gastronomía e Ingeniería en Software.
También se incluyen las especializaciones en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia de Proyectos y Gerencia de la Calidad.
Para el Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en modalidad virtual, los auxilios representan descuentos de entre el 25 % y el 43 %.
La institución también contempla apoyos para programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, entre ellos los técnicos laborales en Operación y Manejo de Base de Datos y en Auxiliar de Sistemas Informáticos.
Fundación Universitaria Juan N. Corpas: becas y descuentos en Medicina, Enfermería y Música
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene descuentos para aspirantes a varios de sus programas. En Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras ofrece una reducción del 10 % en el valor del semestre, tomando como referencia las tarifas de 2026.
En Medicina también existe una alternativa para quienes decidan cursar el programa Premédico: el valor pagado por ese curso se abona posteriormente a la matrícula de la carrera.
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Uno de los apoyos más altos de esta institución está dirigido a quienes quieran estudiar Música. Para este programa ofrece una ayuda institucional equivalente al 50 % durante toda la carrera.
La Corpas también contempla beneficios para grupos específicos: los hijos de sus egresados pueden recibir un descuento del 15 %, mientras que los hijos de integrantes activos o en uso de buen retiro de las Fuerzas Militares tienen un descuento del 10 %. Este último porcentaje también aplica para miembros del sector cooperativo.
Uniagraria: becas para Bogotá y municipios de Cundinamarca
La Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) cuenta con la estrategia Beca por la Sostenibilidad Ambiental y Rural, que ofrece un descuento del 30 % en programas de su sede en Bogotá. El beneficio aplica para aspirantes a Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y Contaduría Pública, todos en modalidad presencial.
La institución también ofrece una Beca Regional, con un descuento del 30 % para programas en sus sedes de Cundinamarca. En Anolaima y Tocancipá hay opciones como Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Civil. En Facatativá, además de estas carreras, se ofrecen Derecho e Ingeniería Mecatrónica. Los egresados del SENA que hayan cursado programas técnicos o tecnológicos pueden acceder a un descuento del 30 %.
También existen convenios con alcaldías de municipios como Cajicá, Chía, Sopó, Tenjo, Cota, Tena, Sesquilé, Cachipay, Tabio, Funza, Tocancipá, El Rosal, La Mesa, Quipile y Sibaté, entre otros. A través de estos acuerdos se ofrecen descuentos de entre el 10 % y el 15 % en los programas disponibles.
Para quienes buscan continuar su formación en posgrado, Uniagraria tiene un beneficio especial del 50 % en la Maestría en Ingeniería. Este descuento se mantiene durante el proceso de formación siempre que el estudiante conserve un promedio académico igual o superior a 4,2.
“Los directivos de Uniagraria le apuestan a llegar a diferentes poblaciones y ampliar los beneficios de alcance territorial”, afirmó Alejandro Colmenares, director de Admisiones y Mercadeo de la institución.
ÚNICA: beca que cubre el 75 % durante el primer año
La Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA) promueve la beca Primeros Pasos para quienes quieran estudiar la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés.
El apoyo económico se distribuye de manera escalonada durante los cuatro años de formación: cubre el 75 % de la matrícula durante el primer año, el 50 % en el segundo y el 25 % en el tercero. Para el cuarto año no contempla descuento.
La institución también señala que cuenta con alternativas complementarias de financiación mediante aliados como Lumni y Unicuotas, con el propósito de ayudar a cubrir el porcentaje restante.
“Sabemos que muchas familias enfrentan barreras económicas y que, incluso con una beca del 75 % durante el primer año, asumir el valor restante de la matrícula puede representar un reto”, señaló Pablo Alejandro Mosquera, director Comercial y de Mercadeo de ÚNICA.
Los interesados pueden registrarse en este enlace: https://go.unica.edu.co/beca-primerpaso2026?utm_source=btl&utm_medium=aliados&utm_campaign=beca-primerpaso_campaña.
Hay una condición importante: completar el registro no garantiza que el aspirante reciba la beca. Primero debe cumplir el proceso regular de admisión y luego será evaluado por el comité de becas de la institución.
Politécnico Grancolombiano: entre 1.200 y 1.500 becas por semestre
El Politécnico Grancolombiano ofrece uno de los programas de apoyo con mayor número de beneficiarios. Cada semestre entrega entre 1.200 y 1.500 becas, con coberturas que van del 25 % al 100 % del valor de la matrícula.
Los apoyos están disponibles tanto para estudiantes nuevos como antiguos. Además, la institución no cobra inscripción y contempla alivios económicos de hasta el 45 % en el valor de la matrícula. Para quienes ingresan por primera vez, también existe la posibilidad de pagar el primer semestre en dos cuotas.
Los graduados de pregrado del Politécnico pueden acceder a un descuento del 20 % para iniciar un posgrado. El beneficio puede extenderse a sus familiares en primer grado de consanguinidad.
Otra alternativa es CrediPoli, una línea de crédito estudiantil que permite financiar directamente con la institución hasta el 100 % del valor de la matrícula, con o sin codeudor y sin exigir ingresos elevados.
La institución también participa en convocatorias relacionadas con los fondos en administración del Icetex. A esto se suma una beca de emergencia dirigida a estudiantes afectados por el sismo, gestionada mediante la Fundación Huella Grancolombiana, que desde 2008 ha otorgado más de 35.900 becas en el país.
CENDA: becas de apoyo social de hasta el 60 %
La Corporación Universitaria CENDA ofrece Becas de Apoyo Social con descuentos de hasta el 60 % en la matrícula de programas profesionales como Trabajo Social, Ingeniería Administrativa, Marketing y Negocios Digitales, Creación Escénica y Maestro en Artes Visuales.
Los beneficios también se extienden a programas de posgrado, entre ellos las especializaciones en Deporte y Desarrollo Social, Infancias y Juventudes, Gerencia Social, Prácticas de Movimiento Expandidas y Cultura para la Innovación Social.
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“Estos descuentos representan una oportunidad para que más personas puedan acceder a una educación superior de calidad y encuentren en CENDA un espacio para desarrollar sus talentos”, afirmó Yenny Achury Prada, directora Comercial, Mercadeo y Comunicaciones de la institución.