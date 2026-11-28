Lo que comenzó como un barrio residencial en El Poblado se convirtió en uno de los corredores gastronómicos, turísticos y de entretenimiento más reconocidos de Medellín. Provenza, incluida entre las 33 calles más atractivas del mundo, representa hoy un ejemplo de cómo la iniciativa empresarial, el turismo y el entretenimiento pueden dinamizar la economía y generar oportunidades laborales.
Según estimaciones compartidas por Alex Duque, CEO del Grupo Empresarial Somos Belisario, el sector genera aproximadamente 9.000 empleos y reúne más de 200 establecimientos comerciales, una cifra que continúa variando con la llegada de nuevos negocios.
La transformación comenzó con la llegada progresiva de empresarios que instalaron pequeños restaurantes y establecimientos comerciales en una zona tradicionalmente residencial. Con el tiempo, algunas de las cuatro cuadras que concentran la actividad de Provenza cambiaron su vocación, dando paso a una oferta integrada por restaurantes, bares, discotecas y hoteles.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Este proceso también implicó retos de convivencia con los residentes y la necesidad de avanzar en una planificación urbana que permitiera organizar el crecimiento comercial y del entretenimiento.
Destacado: El hotel en Provenza que ofrece descanso, gastronomía y diversión sin salir del edificio
El entretenimiento también impulsa la economía de Medellín
Provenza recibe en promedio 3.000 visitantes diarios, una cifra que puede superar las 9.000 personas durante temporadas de alta demanda. Aproximadamente el 35 % de sus visitantes son nacionales, mientras que el flujo de turistas internacionales también forma parte de su dinámica comercial.
Eventos como la Feria de las Flores, Colombiamoda y los grandes conciertos contribuyen a incrementar la circulación de visitantes y el consumo. De acuerdo con Duque, cuando se realizan conciertos en Medellín, la afluencia de personas al sector puede aumentar entre un 30 % y un 40 %.
Este movimiento tiene repercusiones que van más allá de los establecimientos de entretenimiento, al beneficiar a actividades relacionadas con gastronomía, hotelería, transporte, comercio y otros servicios turísticos.
Para Alex Duque, el verdadero valor de este crecimiento está en las oportunidades que se generan para las personas.
«Yo soy un convencido de que el entretenimiento transforma vidas», expresó Alex Duque
Somos Belisario: crecimiento empresarial y nuevas experiencias turísticas
En medio de esta evolución, el Grupo Empresarial Somos Belisario se ha consolidado como uno de los actores del desarrollo comercial de Provenza.
Según las cifras entregadas por Duque en agosto de 2026, el grupo contaba con cerca de 33 establecimientos comerciales, de los cuales más de 17 estaban ubicados en Provenza.
La compañía también amplió su apuesta hacia el sector hotelero con el Hotel Belisario, ubicado en el corazón de Provenza y anunciado para agosto de 2026. Su concepto busca conectar el alojamiento con las experiencias gastronómicas y de entretenimiento del entorno, ofreciendo beneficios para los huéspedes en establecimientos del sector.
Profesionalizar el entretenimiento, uno de los grandes desafíos
El crecimiento acelerado del sector plantea una necesidad fundamental: fortalecer la formación de quienes trabajan en restaurantes, hoteles, bares y establecimientos de entretenimiento.
Desde Somos Belisario se desarrollan procesos de capacitación del personal y se trabaja en alianzas con instituciones académicas para elevar las competencias de los trabajadores de esta industria.
Duque ha destacado que Provenza genera oportunidades para habitantes de diferentes comunas de Medellín y que algunas personas formadas en el sector han logrado acceder posteriormente a oportunidades laborales en Europa y Estados Unidos.
Como parte de sus iniciativas, el grupo también ofrece un 20 % de descuento a militares y sus familias en sus establecimientos.
Seguridad, convivencia y trabajo colectivo: los retos de una zona turística internacional
La consolidación de Provenza también ha exigido fortalecer la articulación entre empresarios, autoridades y comunidad para atender desafíos asociados con el crecimiento del turismo.
Actualmente, el sector cuenta con un esquema de trabajo conjunto entre la Policía, seguridad privada, entidades de la Alcaldía y otras instituciones, orientado a la seguridad y atención de las necesidades de la zona.
A estas acciones se suman esfuerzos relacionados con limpieza, reciclaje, recolección de residuos y mantenimiento del espacio público.
La presencia de artistas y figuras internacionales también ha contribuido a la visibilidad de Provenza. Es el caso de Karol G, quien cuenta con negocios gastronómicos y de entretenimiento en el sector, fortaleciendo su conexión con la música y la cultura paisa.
Para Somos Belisario, la evolución de Provenza demuestra que el desarrollo del entretenimiento no depende únicamente de la apertura de establecimientos, sino también de la formación del talento humano, la cooperación empresarial, la convivencia y el cuidado del entorno.