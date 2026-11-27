Cada vez más marcas colombianas están llevando sus diseños, propuestas de valor e identidad a otros mercados, demostrando capacidad para competir en escenarios internacionales.
Una de esas de Navissi, fundada por las antioqueñas Susana y Juliana Diez, que acaba de dar un paso en su expansión internacional con la apertura de su primera tienda en Miami, Estados Unidos, luego de consolidar una red de más de 19 puntos de venta en Colombia.
Y es que de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y mayo de 2026 las exportaciones del Sistema Moda colombiano alcanzaron los US$345,6 millones. Dentro de este segmento, Antioquia se destaca como uno de los principales motores de la industria, pues durante el primer semestre del año lideró las ventas externas con US$141 millones, equivalentes al 40,8 % del total nacional.
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Lo anterior se debe a que firmas como Navissi están demostrando que una marca colombiana puede destacar en mercados internacionales no solo por sus diseños, sino también por impulsar la moda con propósito. En su caso, la compañía ha impactado a más de 61.000 mujeres alrededor del mundo con su propuesta.
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“La acogida de Navissi en Miami ha sido increíble. Nos ha sorprendido ver cómo las mujeres conectan de manera tan inmediata con nuestra propuesta de moda, nuestros diseños, las siluetas y las telas; sienten que encuentran algo diferente. Pero, más allá de la respuesta a nuestras prendas, lo que más nos emociona es ver cómo nuestro propósito también está conectando con ellas”, puntualizó Juliana Diez, CEO de la marca.
Navissi ha desarrollado una comunidad en la que la moda funciona como un vehículo para transmitir un mensaje de Dios y transformación personal.
Así, la apertura en Miami es, por ahora, el primer paso de un plan que contempla nuevas tiendas en Estados Unidos y el fortalecimiento de su presencia internacional.