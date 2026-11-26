Baum Festival regresará a Corferias con más de 70 actos musicales nacionales e internacionales el 12 y 13 de febrero de 2027, como parte de su duodécima edición.
Entre las presentaciones estará el debut en el país de la británica Sophie Ellis-Bextor, con canciones emblemáticas como “Murder on the Dancefloor”. También desde el Reino Unido llegará por primera vez a Colombia Faithless Sound System, el formato liderado por Sister Bliss que lleva a la pista de baile el legado de una de las agrupaciones más influyentes de la música electrónica británica.
A ellos se suman el dúo ucraniano Artbat, uno de los principales exponentes del melodic techno; el alemán Boris Brejcha, creador de su propio estilo, el high-tech minimal; Michael Bibi, uno de los referentes del tech house contemporáneo; y la revelación del momento, el referente del nuevo movimiento de house en las masas del mundo, el nerlandés Chris Stassy.
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Por otra parte, Jeff Mills y Kevin Saunderson, dos figuras fundamentales en la evolución y expansión internacional del techno de Detroit. Desde Chicago llegará DJ Rush, referente de los sonidos más contundentes del techno, mientras que Vitalic, uno de los nombres emblemáticos de la electrónica francesa, traerá una propuesta musical que transita entre el techno, el electro y la música disco.
El house y sus distintas vertientes tendrán un lugar destacado con Beltran, Dennis Cruz y Cinthie, mientras que la selección musical de Job Jobse conectará sonidos del house, el trance y el techno.
El cartel también reúne distintas expresiones del techno contemporáneo con artistas como Daria Kolosova, Spfdj, VTSS y Anfisa Letyago, y se adentra en el universo del psytrance de la mano de Astrix.
Los encuentros B2B en esta nueva edición de Baum Festival también tendrán un lugar destacado en la programación con Âme B2B DJ Tennis, Chris Liebing B2B SHDW y Lars Huismann B2B Obscure Shape, entre otros. El cartel contará además con propuestas en formato live de artistas como AEREA, Kalte Liebe y Zombies in Miami.
La escena colombiana estará representada por Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera, y a la programación de esta nueva edición de se suma la participación de HIVE, BCCO, RA, Mutual Rytm y Glitch como anfitriones de escenarios.
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