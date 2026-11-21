Tres de cada cuatro consumidores que encuestó Fenalco en su balance de la temporada de Black Friday 2025 afirmaron que el nivel del descuento es determinante para decidir una compra.
El gremio también encontró que cerca de la mitad participa en estas jornadas para ahorrar frente a los precios habituales y que una tercera parte aprovecha las promociones para adelantar sus regalos de Navidad.
En la Encuesta de Navidad 2025, Fenalco identificó que el vestuario y el calzado encabezan la lista de productos preferidos para regalar, seguidos por juguetes, videojuegos y tecnología.
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Más de la mitad de los encuestados planeaba destinar más de $800.000 a sus gastos navideños.
En plena temporada de compras de fin de año, Corferias realizará del 12 al 16 de diciembre la segunda edición de D-Ganga en el Centro de Eventos Mundo Aventura, en Bogotá, donde cerca de 100 expositores ofrecerán saldos de temporada de grandes marcas.
Las categorías de D-Ganga
La oferta de la feria incluye moda y vestuario, implementos deportivos, artículos para el hogar y la cocina, electrodomésticos y tecnología, maquillaje y productos de cuidado personal, y joyería.
Los descuentos, precios y condiciones de cada oferta dependerán de las marcas participantes y de los productos disponibles.
Destacado: Expoartesanías regresa a Bogotá con más de 1.000 expositores en su edición número 36.
“En D-Ganga queremos reunir diferentes categorías y marcas en un mismo lugar para que los visitantes puedan comparar opciones, descubrir productos y aprovechar los saldos de temporada. Nuestra invitación es a recorrer la feria, conocer las ofertas disponibles y encontrar alternativas para sus compras navideñas”, afirmó Adriana Granados, jefe de proyecto de Corferias.