En noviembre comienza la búsqueda de regalos que se eligen pensando en alguien: una pieza que refleja su estilo, un detalle para celebrar una ocasión o algo especial para la propia lista de deseos. Pandora acompaña el inicio de la temporada con promociones de Black Friday.
Para quien prefiere los accesorios discretos y fáciles de combinar, los Aretes Huggie con cuentas dan un toque dorado al look diario, mientras que el Brazalete de cuentas y piedras brillantes suma un destello sutil en la muñeca. Son opciones versátiles para usar solas o incorporar a las combinaciones de todos los días.
Por otra parte, el Anillo Corazones con brillo, en plata esterlina y con circonitas cúbicas, puede lucirse solo o colocarse con otros anillos. Los Aretes de aro Corazón de pavé funcionan como detalle protagonista con el cabello recogido o suman brillo a una combinación de aretes.
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Adicionalmente, el Collar Círculos Entrelazados de Cuentas y Pavé combina plata esterlina y baño de oro de 14k; puede llevarse sobre una camisa abierta o junto a cadenas de distintas longitudes. El Brazalete de tenis con cuentas, también de dos tonos, destaca en una ocasión especial o junto a otros brazaletes para un efecto más personal.
Y para un estilo más audaz, el Brazalete de cuentas y pavé aporta presencia: se puede llevar solo, con charms o en una combinación de pulseras.
La guía parte de que un buen regalo se elige pensando en cómo vive y se viste quien lo recibe. Desde un detalle sutil para todos los días hasta una pieza con más brillo para salir, cada diseño permite regalar algo que se integra a su estilo y puede conservar un significado propio.
Cabe resaltar que, en línea con su compromiso con una joyería más responsable, Pandora utiliza metales 100 % reciclados y piedras creadas por el ser humano.
Así, las promociones incluyen hasta 40 % de descuento en artículos seleccionados y 50 % de descuento en la compra de 3 o más artículos.
Los interesados puedes encontrar el detalle especial para regalar y descubrir promociones en los canales oficiales de Pandora.