El Valle del Cauca está entre las cinco regiones del país donde las empresas tienen mayor flujo de crecimiento, según un estudio de Confecámaras. Esa dinámica también se refleja en el sector tecnológico, donde la creación de empresas TIC en el departamento creció 4,5 % entre 2022 y 2024, frente a 1,1 % en el total nacional, según la misma entidad.
En este contexto, más de 400 empresarios y referentes de la industria tecnológica del país se reunieron el 24 de noviembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico para participar en Siesa Avanza 2026.
Fue un encuentro organizado por Siesa, compañía colombiana especializada en software de gestión empresarial, concebido como un espacio de conocimiento, innovación y conexión que busca impulsar la evolución y competitividad de las organizaciones colombianas.
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La jornada congregó a líderes directivos relevantes del país como AWS Colombia, 10x by Google, CrowdStrike, Sky2B y Platec, quienes abordaron los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones en materia de estrategia, transformación digital, inteligencia artificial, computación en la nube y ciberseguridad.
A través de una agenda académica desarrollada en tres escenarios, paneles de expertos, experiencias tecnológicas, una muestra comercial y espacios de networking, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer nuevas tendencias, intercambiar experiencias y explorar soluciones que les permitan tomar mejores decisiones, modernizar sus operaciones y preparar sus negocios para los desafíos del futuro.
Durante la apertura, Vicente Pava, CEO de Siesa, resaltó el papel del software en la evolución de las empresas y explicó que “uno de los grandes cambios que hemos impulsado ha sido consolidarnos como una empresa especializada en software, con un enfoque claro en entender y resolver las necesidades de las organizaciones. Esto parte de una convicción y es que las empresas no evolucionan por moda, sino como respuesta a las transformaciones de su entorno. Y esa evolución comienza cuando identifican qué aspectos de su operación pueden mejorar para seguir creciendo”.
En el encuentro, Siesa informó que resuelve con inteligencia artificial el 80 % de sus casos de soporte de primer nivel y presentó el futuro de su ERP con “Salomé”, su agente de IA, incorporado en los productos y soluciones tecnológicas de la compañía, que logra responder en segundos, anticiparse a los problemas y ejecutar tareas repetitivas.
Así mismo, cerca del 40 % de los clientes de Siesa ya opera en la nube, un modelo que les da infraestructuras más flexibles para escalar sus operaciones.
La apuesta por el talento especializado en Colombia
Uno de los planteamientos centrales del evento estuvo a cargo de Daniel Saldarriaga, gerente general de AWS Colombia, quien afirmó que antes de escalar con inteligencia artificial las empresas deben construir bases sólidas en la nube, respaldadas por seguridad, gobierno y una operación eficiente para multiplicar valor.
Asimismo, destacó que el talento y la cultura son determinantes para estos procesos y para innovar sin miedo, tras advertir que en Colombia el 47 % de las organizaciones señala la falta de capacidades en inteligencia artificial como su mayor obstáculo para avanzar.
La incorporación de nuevas tecnologías a las empresas exige talento que comprenda sus procesos, identifique sus necesidades y las convierta en soluciones. Con esa premisa, Siesa presentó su apuesta por potenciar el conocimiento de sus equipos.
“En Siesa hemos apostado por especializar a las personas en todos los niveles de la organización. Desde el equipo comercial que visita a una empresa para conversar sobre un proyecto, hasta el consultor que implementa la solución o el equipo de soporte, buscamos que siempre haya un experto que entienda el área y los procesos en los que opera cada negocio”, explicó Pava.
Esa apuesta cobra especial relevancia en el Valle del Cauca, tercera economía del país, que aportó el 9,8 % del PIB nacional en 2025, según el DANE. Su tejido empresarial e industrial abre la puerta a desarrollar capacidades tecnológicas y a formar profesionales que entiendan las necesidades de cada sector productivo.