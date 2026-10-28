Confianza de empresarios en Colombia rebota en septiembre y hay mejores expectativas de contratación para cierre de año

En septiembre de 2026, la confianza de los empresarios en Colombia registró una importante recuperación mensual, según reveló la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) elaborada por Fedesarrollo.
Los resultados marcaron un cambio de tendencia frente al mes anterior, apalancados en una mejor percepción sobre la situación económica de los negocios y un menor nivel de inventarios.
El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 28,6 %, lo que representó un incremento de 5,3 puntos porcentuales (pp) respecto a agosto pasado (23,3 %) y un avance de 8,2 pp frente a septiembre de 2025 (20,4 %).
El centro de pensamiento explicó que esta mejora obedeció a que hay una mejor percepción de la situación económica actual, así como unas mayores expectativas para el próximo semestre.
Industria al alza y cómo repunta la confianza de los empresarios en Colombia
Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó un balance de 8,3 % en septiembre, logrando un aumento de 2,5 pp frente al 5,8 % registrado en agosto. No obstante, en la medición interanual el indicador mostró un leve retroceso de 0,7 pp en comparación con el 9 % reportado en el mismo mes de 2025.
El avance mensual del ICI se explicó principalmente por una reducción de 6 pp en el nivel de existencias y un incremento de 2,9 pp en el volumen actual de pedidos, aunque fue amortiguado por una caída de 1,6 pp en las expectativas de producción trimestral.
Anualmente, el índice cedió por un menor volumen de pedidos (-3,8 pp), mientras las expectativas productivas se mantuvieron estables en 38,5 %.
De otro lado, el módulo trimestral que realiza Fedesarrollo reveló que las expectativas de contratación de de los empresarios para el cierre de año mejoraron sustancialmente.
El balance sobre el número de trabajadores para el próximo trimestre subió a 7,7 %, lo que confirma un repunte de 6,4 pp frente al 1,3 % del trimestre previo, aunque se mantiene 2,4 pp por debajo del registro de hace un año (10,1 %).
Finalmente, la percepción de los empresarios sobre la presencia de contrabando en sus actividades se situó en un balance de 4,8 %, aumentando 0,9 pp respecto a junio (3,9 %) y 1,0 pp frente a septiembre de 2025 (3,8 %).
El 17,5 % de los industriales encuestados manifestó que el comercio ilegal creció en el periodo julio-septiembre, mientras que un 69,7 % consideró que se mantuvo igual.
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