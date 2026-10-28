Dólar en Colombia abre levemente a la baja a la expectativa por plan fiscal y tasas de interés

El dólar en Colombia inició sesiones este miércoles 28 de octubre en los $3.145, lo que representa $2 menos al compararse con el cierre de la jornada del martes.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.145, mientras que el máximo alcanza los $3.155.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.150, lo que significa $2 más respecto a la Tasa Representativa del Mercado informada por la Superintendencia Financiera.
Varios hechos condicionan el comportamiento del dólar; uno de los más importantes es la expectativa por el ajuste fiscal que propondrá el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Analistas locales aseguran que no bastará con recortes y mesura en el gasto, sino que será necesario aumentar la recaudación por el lado de los impuestos.
Por otro lado, el viernes se llevará a cabo la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual se tomará una decisión sobre las tasas de interés, y el mercado da por descontada una nueva subida.
Con ello, el dólar en Colombia podría registrar una posible apreciación ante un menor apetito inversionista, debido al elevado costo que alcanzará el crédito en el país.
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Finalmente, en el plano externo, la moneda estadounidense se encuentra pendiente de nuevas decisiones del gobierno de Donald Trump sobre Irán, al tiempo que se mantiene la alerta por los riesgos de un petróleo alto y su impacto en la inflación de ese país.
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