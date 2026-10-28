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Gobierno De la Espriella buscará radical cambio para pensiones en Colombia que suben con el salario mínimo

El documento dispone de importantes cambios para las pensiones en Colombia y los aumentos que se definen con el salario mínimo

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Imágenes: Prensa Presidencial y Gemini

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Un borrador de decreto dado a conocer por el Ministerio de Hacienda propone un mecanismo adicional de protección para las pensiones en Colombia, con el fin de brindar certeza sobre los ajustes anuales asociados al salario mínimo.

El documento propone establecer un mecanismo de cobertura del riesgo de deslizamiento del salario mínimo para las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.

pensionados en colombia sin prima de navidad
Imagen: Generada con IA de Gemini

El documento señala que solo estarán sujetas a la cobertura prevista las pensiones en Colombia consideradas como rentas vitalicias inscritas que reconozcan mesadas equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente.

“Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo mensual y la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año anterior certificado por el DANE”, plantea el borrador de decreto.

La protección extra para las pensiones en Colombia

Adicionalmente, se podrán inscribir rentas correspondientes a pensiones en Colombia cuyos montos se aproximen a un salario mínimo y alcancen hasta dos salarios mínimos. Sin embargo, el reconocimiento de la cobertura de deslizamiento solo tendrá lugar cuando la mesada pensional llegue a un valor equivalente a un salario mínimo.

“Será responsabilidad de las aseguradoras verificar al momento de la inscripción de la renta que el asegurado no accedió al derecho de «excedentes de libre disponibilidad» en el momento que le fue otorgada la prestación por parte de la administradora de pensiones”, añade el documento.

pensiones en colombia
Foto: Prosperidad Social

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Finalmente, si se realiza un reajuste extraordinario en el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, la Oficina de Bonos Pensionales determinará los plazos y las condiciones de pago de la cobertura para las pensiones en Colombia.

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