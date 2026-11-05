Revolut, el nuevo banco en Colombia, avanza en su expansión con nuevo fondeo; valoración supera US$115.000 millones

Revolut, uno de los neobancos más grandes del mundo y que comenzará a operar en Colombia en los próximos meses tras obtener su licencia bancaria por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sigue apostando por su crecimiento.
La entidad financiera global, de origen británico y que ya supera 80 millones de clientes particulares, cerró una nueva ronda de financiación que elevó su valoración a US$115.000 millones.
El anuncio se produce mientras la compañía avanza en su expansión internacional. En Colombia, se encuentra en alistamiento para comenzar a operar, como parte de su estrategia de entrada a nuevos mercados.
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Se espera que esté en funcionamiento de cara al público en los primeros meses de 2027, según dijo recientemente a Valora Analitik su CEO para el país, Diego Caicedo.
Vale mencionar que Valora Analitik hace presencia en los eventos previos al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en Sao Paulo.
La fintech ya obtuvo licencias bancarias en Francia y Argentina. Desde comienzos de 2026, inició operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda, y recibió la aprobación condicional de su solicitud de licencia bancaria nacional por parte de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en Estados Unidos.
Estos avances se suman a su presencia bancaria en Europa, donde opera en 30 mercados del Espacio Económico Europeo. Su más reciente ronda estuvo liderada por Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates y Baillie Gifford.
Resultados financieros y expansión de Revolut
El crecimiento internacional de Revolut está respaldado por sus resultados financieros. En 2025, los ingresos de la compañía aumentaron 46 %, hasta alcanzar US$6.000 millones, equivalentes a 4.500 millones de libras esterlinas.
Por su parte, la utilidad antes de impuestos creció 57 %, hasta US$2.300 millones (1.700 millones de libras esterlinas). Con este resultado, el margen antes de impuestos se ubicó en 38 %.
Nik Storonsky, CEO y fundador de Revolut, señaló que la expansión bancaria de la compañía busca ampliar el acceso a sus servicios financieros en distintos mercados. También destacó la participación de los empleados en el valor generado por la empresa, mediante oportunidades para convertirse en propietarios.
“Cada nuevo banco que ponemos en marcha permite que más personas, vivan donde vivan, tengan acceso a una mejor forma de gestionar su dinero”, afirmó, al tiempo que reveló su “próximo hito: dar servicio a 100 millones de clientes” en más de 100 países.
Por su parte, Victor Stinga, director financiero de Revolut, indicó que los avances de este año son resultado de varios años de trabajo y permiten consolidar la oferta de banca digital en sus mercados principales, además de sentar las bases para llegar a millones de clientes fuera de Europa.
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