Dólar en Colombia abre con leve baja tras nuevos pronósticos de inflación del BanRep

El dólar en Colombia inició sesiones este 5 de noviembre en $3.215, es decir, $4 menos frente al cierre dado a conocer al mediodía de este lunes.
De momento, el precio mínimo se ubica cerca de los $3.208, mientras que la moneda estadounidense registra una cotización máxima de $3.215.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.210, es decir, $11 menos frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Lo que mueve al dólar en Colombia
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Un informe de Andrés Sánchez, asociado de Divisas en Credicorp Capital, muestra que, en el contexto local, el Banco de la República publicará las minutas de su más reciente reunión de política monetaria.
Al mismo tiempo, la autoridad monetaria elevó este miércoles la proyección de inflación para el 2026, llevándola al 7,1 % desde el 6,9 % para 2026. De esta manera, la TRM de $3.221 se recuperó ese día al fortalecerse 0,7 % durante la jornada.
“Para hoy podríamos estar viendo algo de presión alcista para la moneda. Algo de apertura muy cercana en los $3.225, pivote $3.226, niveles abajo: $3.215, $3.203 y $3.195”.
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En el plano internacional, el dólar en Colombia tiene presente que la industria petrolera espera que el nuevo escenario político impulse un acuerdo con Donald Trump para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias ante el fuerte aumento de los precios del crudo.
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